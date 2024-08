Zelenskyj: Ukrainske soldater rykker frem i Russland

– I Kursk-regionen beveger vi oss fremover. 1–2 kilometer i ulike retninger siden starten av dagen, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag ettermiddag på Telegram.

Zelenskyj forteller at de har tatt rundt 100 russiske soldater som krigsfanger.

Ukraina kontrollerer nå rundt 1000 kvadratkilometer med russiske territorium, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at offensiven har gitt Ukraina dens største seieren siden de gjenerobret store mengder ukrainsk territorium i 2022.

Ukrainske stridsvogner ruller over grensen fra Ukraina til Russland. Bildet er tatt ved grensebyen Sumy 13. august. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

– Svært krevende og spent

Tidligere onsdag erklærte guvernøren i Belgorod-regionen sørvest i Russland, på grensen til Ukraina, unntakstilstand. Det skjedde etter at Ukraina bombarderte området med droner i løpet av natten.

Over 100 droner og fire raketter ble skutt ned, skrev Russlands forsvarsdepartement på Telegram.

– Situasjonen i Belgorod-regionen er fortsatt svært krevende og spent, sa guvernør Vjatsjeslav Gladkov i en video delt på Telegram.

Det er en drøy uke siden Ukraina begynte en overraskende offensiv mot Russland inne på russisk territorium. Først i Kursk-regionen, så i Belgorod.

Belgorods guvernør sier at daglig artilleriild fra Ukraina har ødelagt hus og drept og såret sivile. Han ba også regjeringen om å erklære føderal unntakstilstand.

Ukrainsk politi og soldater sto vakt ved et sjekkpunkt i Belgorod 12. august. Foto: Stringer / Reuters

Ukrainas myndigheter hevder at deres styrker har tatt kontroll over 74 tettsteder i Russland. I tillegg til angrep med droner og raketter prøver bakkestyrker å bryte seg gjennom forsvarslinjer for å ta kontroll over mer russisk territorium.

– Vi føler en optimisme

I Kursk har over 120.000 russere allerede flyktet. Rundt 60.000 er i ferd med å flykte, ifølge lokale myndigheter. I naboregionen Belgorod har over 10.000 måttet flykte, ifølge regionen.

Offensiven har forbløffet omverdenen. Mange ukrainere også utenfor landet er stolte av soldatene og preget av en ny optimisme.

– Ja, etter at krigen stagnerte noen måneder, føler vi nå en optimisme, Yuliya Haugland.

Haugland kommer fra Ukraina, men bor i Norge. Hun er medlem av Den ukrainske foreningen i Norge.

– Vi synes også at offensiven har en symbolsk betydning. Den har avslørt svakheten til russisk etterretning. Putin fremstår som en som ikke klarer å beskytte sin egen befolkning, sier hun til NRK.

Yuliya Haugland er ukrainer om medlem i Den ukrainske foreningen i Norge. Foto: Hanna Johre / NRK

Haugland mener det er rettferdig at krigen flyttes til Russland fordi det var russerne som startet krigen.

Biden: – Dilemma for Putin

For første gang har USAs president Joe Biden kommentert Ukrainas offensiv i Russland:

– Det som skjer, skaper et ekte dilemma for Putin, sa Biden.

USAs president forteller at han er godt informert om offensiven, men at USA ikke gir Ukraina noe hjelp.

Russlands president Vladimir Putin har på sin side sagt at han tror Ukraina har to mål med offensiven:

Å styrke sin posisjonen sin før eventuelle forhandlinger om en våpenhvile. Å svekke Russlands offensiv inne i Ukraina.

Russlands president Putin i samtale med guvernøren i Kursk, Alexei Smirnov. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / AFP

Ukrainernes offensiv begynte 6. august. Den kom som en stor overraskelse på russerne. I all hast har de satt inn reservestyrker, stridsvogner, flystøtte, artilleri og droner for å forsøke å stanse den ukrainske fremrykkingen.

De siste dagene har Russland blitt tvunget til å trekke deler av sine styrker vekk fra fronten rundt den ukrainske storbyen Kharkiv, for å komme regionene Kursk og Belgorod til unnsetning.

Vil ikke okkupere

Russiske krigsbloggere melder om harde kamper langs fronten i Kursk, og om at ukrainske styrker forsøker å ta kontroll over flere områder, men at Russland har slått tilbake noen av angrepene.

Kø med russere på vei inn i en buss. Bildet er fra Belovsky i regionen Kursk 12. august. Foto: AP

FNs høykommissær for menneskerettigheter er bekymret for de sivile russerne i områdene der det skjer kamper. Å beskytte sivile må alltid ha høyest prioritet, skriver de i en uttalelse.

Ukraina har imidlertid ingen planer om å okkupere russisk territorium, ifølge en talsperson for ukrainsk UD.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har også understreket at offensiven handler om å sørge for Ukrainas sikkerhet, da Russland har gjennomført mange luftangrep mot Ukraina fra Kursk-regionen.