Lørdag for ei uke siden var det nasjonaldag i Ukraina. Fra en scene på St. Sofia plassen i hjertet av Kyiv, gratulerte president Zelenskyj folket sitt med dagen.

Men han hadde også en nyhet på lur.

– I dag har vi for første gang tatt i bruk vårt nye våpen i kamp. Det er et helt nytt type våpen, en ukrainsk dronemissil med navnet «Paljanitsja».

NYTT VÅPEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj annonserte det nye våpenet kalt «Paljanitsja» på landets nasjonaldag 24. august. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

«Paljanitsja» er også navnet på en stor rund ukrainsk loff.

Hvorfor har det nye supervåpenet blitt oppkalt etter en loff?

Det er ikke tilfeldig.

Denne loffen, eller navnet på loffen, har fått en helt spesiell betydning i denne krigen.

Det handler om uttale. Om forskjellen på russisk og ukrainsk språk.

LOFF:«Paljanitsja» er et symbol på ukrainsk gjestfrihet og kultur. Bakes ofte i vedfyrte ovner, som skal gi brødet en spesiell duft og smak. Ofte servert i familieselskaper og på festivaler. Foto: Vadim Ghirda / AP

Navnet på dette store brødet er nemlig komplett umulig å uttale riktig for russere, ifølge ukrainere.

Derfor har loffen blant annet blitt et viktig våpen for å avsløre russiske spioner.

Agenter og sabotører

Etter invasjonen 24. februar 2022 rådet kaos og mistenksomhet i Ukraina.

Hvordan skulle man finne ut om en fremmed person, som plutselig dukka opp i landsbyen, var venn eller fiende? Intern flyktning eller russisk sabotør?

En effektiv måte for å finne ut nettopp dette, var å ta lofftesten.

De som ikke klarte å uttale «Paljanitsja» riktig, var som regel russiske.

Lofftesten ble både brukt av vanlige folk, soldater og politi.

LOFF-TEST: En ukrainsk soldat står ved en veisperring utenfor byen Kramatorsk øst i Ukraina. Bildet er tatt i desember 2022 da den såkalte lofftesten ofte ble brukt for å finne ut om de som satt i bilene kunne være russiske agenter. Foto: Libkos / AP

To måneder etter fullskalainvasjonen kunne avisa Ukrainskaja Pravda fortelle denne historien:

I den ukrainske byen Rivne ble en 42 år gammel mann stoppa av politiet.

En bekymra innbygger hadde tatt kontakt og fortalte om en mann som oppførte seg rart.

Politiet ville vite hva han gjorde i byen. Forklaringen hans var ikke overbevisende. Politiet bestemte seg for å ta loff-testen.

Mannen besto ikke.

Da han også påsto at «Paljanitsja» ikke var et brød, men betydde bjelkestruktur, var løpet kjørt.

Mannen ble overlevert til den ukrainske etterretningstjenesten. De fant både et russisk pass og andre russiske identitetspapirer. De fant også det som så ut til å være eksplosiver.

Russisk og ukrainsk språk

Ukrainske soldater skal flittig ha tatt i bruk lofftesten ved veisperringer rundt om i landet. Mens dokumenter ble sjekket måtte folk si «Paljanitsja».

Men hvorfor er det så vanskelig for russere å uttale navnet på denne loffen?

Russisk og ukrainsk er både veldig likt, men også veldig ulikt.

En norsk språkekspert har sammenliknet russisk og ukrainsk med norsk og færøysk.

De to språkene har 62 prosent likt ordforråd. Norsk og tysk har 59 prosent felles ordforråd.

Ukrainere forstår russisk, mens russere har større problemer med å skjønne ukrainsk.

Forklaringen er at ukrainere i mye større grad har omgitt seg med russisk. Mange i Ukraina snakker også russisk til daglig. Spesielt i de østlige og sørlige delene av landet.

De to språkene har også ulike lyder.

Og det er her «Paljanitsja»-navnet blir interessant.

KULTUR: Den ukrainske loffen «Paljanitsja» til salgs i en butikk i Kyiv. Foto: kari skeie / nrk

Begge språk har ulike former for i-lyder og ts-lyder. Og dette høres veldig godt når man skal uttale navnet på loffen.

Den ukrainske ts-lyden er spesielt vanskelig for russere, mener ukrainske språkeksperter.

Viktig symbol

Den kaotiske tida etter fullskalainvasjonen er over.

Soldater som vokter veisperringer, tar ikke lenger lofftesten på folk.

Men loffen har blitt et viktig symbol for ukrainere. «Paljanitsja» navnet blir brukt aktivt for å vise at ukrainsk kultur skiller seg klart fra den russiske.

KOPP: «Paljanitsja» står det på denne koppen, som er til salgs i en i suvenirbutikk i Kyiv. Foto: kari skeie / nrk

I dag får man kjøpt blant annet sokker og T-skjorter med bilde av den store loffen.

Og nå bærer også Ukrainas nye supervåpen navnet «Paljanitsja»

Dronemissil

Hva vet vi om det nye dronemissilet?

Ifølge en video fra ukrainske myndigheter har det blitt utviklet på rekordtid. Ett og et halvt år skal det ha tatt.

BILLIG: Dette er en illustrasjon av det nye dronemissilet til ukrainerne. Hver drone koster under én million dollar, ifølge ukrainske myndigheter.

Våpenet er et svar på at vestlige land som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland ikke har gitt ukrainerne lov til å bruke sine langtrekkende våpen dypt inne på russisk jord, sier Zelenskyj.

Målet er at det nye dronemissilet skal kunne skytes langt inn i Russland for å ødelegge flybaser som russiske jagerfly og bombefly opererer ut fra når de angriper Ukraina.

Rekkevidden er anslått til å være rundt 600 kilometer. Det tilsvarer kjøreturen mellom Oslo og Steinkjer.

Dronemissilet kan nå et 20-talls russiske flybaser, ifølge ukrainerne.

Kampmoral

Hvorfor har det nye våpenet blitt oppkalt etter en loff?

Det vet vi jo ikke, men navnet «Paljanitsja» signaliserer i hvert fall at dette er noe ukrainerne har klart sjøl. Det er 100 prosent hjemmelaget.

Akkurat som loffen.

For ukrainske myndigheter er det viktig å holde kampmoralen oppe hos folk.

Et nytt egenutvikla supervåpen bidrar kanskje til å gi håp i en krig som drar ut i tid.

Historien som ukrainske myndigheter forteller om «Paljanitsja» våpenet, er også en historie om at ukrainerne klarer å være både handlekraftige og kreative midt i krigen.

Denne uka gjennomførte Russland det største luftangrepet mot Ukraina så langt i krigen, ifølge det ukrainske luftforsvaret.

Natt til mandag ble landet angrepet med over 200 missiler og droner. I Kyiv søkte over 50.000 mennesker tilflukt på metrostasjonene.

METRO: Folk søkte tilflukt på undergrunnsstasjonene i Kyiv natt til 26. august. Dette var det største luftangrepet så langt i krigen, ifølge det ukrainske forsvaret. Foto: Vladyslav Musiienko / Reuters

Om det nye våpenet vil føre til færre luftangrep gjenstår å se.

Men ukrainerne ønsker i hvert fall å signalisere at «Paljanitsja» våpenet betyr trøbbel for russerne.

Det var i hvert fall det president Zelenskyj initierte da han sto på talerstolen på Ukrainas nasjonaldag..

– Dette kommer til å bli veldig vanskelig for Russland, sa han.

Men ikke nok med det.

– Det kommer også til å bli vanskelig for dem å uttale hva som har angrepet dem, la presidenten til.