På Facebook har forsvarsminister Oleksij Reznikov i Ukraina meldt at «sjefen for flaggskipet til den ukrainske marinen følgde ordren om å senke skipet, slik at fregatten Hetman Sahaidachnyi, som var under reparasjon, ikkje nådde fienden».

– Det er vanskeleg å førestille seg ei meir kompleks løysing for ein modig krigar og heile laget. Men, vi skal bygge ein ny flåte. Moderne, kraftig. Det viktigaste no er å gjere motstand, skriv Reznikov.

Dette skal ifølge russiske Pravda ha skjedd i slutten av førre veke, men først den 3. mars vart det som skal vere det første bilete av den senka fregatten publisert på Twitter.

SENKA: Denne ukrainske fregatten, Hetman Sahaidachnyi U130, skal vere senka av ukrainarane. Foto: Pavlo Parfenuk / Ukrainske forsvarsdepartementet

Under reparasjon

Fregatten som ukrainarane no har senka har vore i teneste sidan 1993, og har i lengre tid vore til reparasjon og oppgradering i hamnebyen Mykolajiv sør i Ukraina.

Til Ukrainske Pravda har Oleh Chalyk, kommunikasjonssjef for den ukrainske marinen, sagt at det var umogleg å sette fregatten i stand til kamp på kort tid.

Fregatten vart senka for å hindre at motstandarane skulle ta den og bruke den i sabotasje.

– Mannskapet på skipet held fram i tenesta og utfører oppgåver for å beskytte Ukraina frå den russiske føderasjonen, skal Chalyk ha sagt.

Ikkje rømmingsmoglegheit

– Ukraina vil truleg ikkje kunne nyttiggjere seg av marinefartøy no. Rett og slett fordi Russland har kontroll i heile det nordlege Svartehavet med ein stor flåte, seier Ståle Ulriksen.

FORSKAR: Ståle Ulriksen er forskar og høgskulelektor på sjøkrigsskulen, og forskar på NUPI (Norsk utanrikspolitisk institutt). Foto: Sjøkrigsskolen

Han er forskar og høgskulelektor på sjøkrigsskulen, og forskar på NUPI (Norsk utanrikspolitisk institutt).

Han seier fregatten truleg har blitt senka fordi ukrainarane såg at det ikkje var rømmingsmoglegheit for fregatten.

– Russiske styrkar har lagt seg rundt Mykolajiv, og det er ein stor by som truleg er vanskeleg å ta, men for sikkerheitsskuld senka dei fregatten, seier Ulriksen.

LES OGSÅ: Viktige ord og uttrykk om krigen i Ukraina

Symbolsk tap

Ulriksen seier det ikkje er uvanleg å senke eigne skip i krigssamanheng, og at dette ikkje er første gong Ukraina senkar eigne båtar.

Russland har hatt Svartehavsflåten sin ved Sevastopol på Krim-halvøya, der Ukraina også hadde sin sjøkrigsskule, og etter kuppet i 2014 senka ukrainarane nokre av fartøya sjølv.

– Nokon få klarte å komme seg unna, og det vart den ukrainske marinen etterpå.

Med stor verftsindustri i Mykolajiv seier Ulriksen at det finst fasilitetar som gjer at ein ny ukrainsk flåte kan bli bygd opp no, dersom byen ikkje kjem innunder russisk styre.

Likevel seier han at det ukrainarane har bygd dei siste åra, etter 2014, er mest småbåtar som kan bevege seg på elvane, små patruljebåtar.

Han seier det er eit symbolsk tap at flaggskipet har blitt senka no.

– Denne har blitt brukt som det ukrainske bidraget til piratjakt og til å vise flagget, men i krigssamanheng er det lite den kunne ha utretta, seier han.