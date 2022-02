Ukraina: Hviterussland går inn i krigen på russisk side

Flere kilder melder at Hviterussland går inn i krigen på russisk side natt til mandag.

Det ukrainske statlige kommunikasjonsbyrået melder på sin Telegram-side at jagerfly allerede er på vei fra Hviterussland mot Ukraina.

Ifølge kilder til Kyiv Independent skal hviterussiske fallskjermsoldater bli sluppet ned over Ukraina klokka 5 lokal tid mandag morgen.

Eksplosjoner i Kyiv og Kharkiv

Etter flere rolig timer melder det ukrainske statlige kommunikasjonsbyrået i 3-tiden natt til mandag om eksplosjoner i både hovedstaden Kyiv og landets nest største by Kharkiv.

Hviterussland åpner for å ta imot russiske atomvåpen

En folkeavstemning i Hviterussland åpner for å fjerne landets anti-atomvåpen-lov. Det betyr at landet kan ta imot russiske atomvåpen, melder russiske nyhetsbyråer.

De siterer valgkommisjonen som sier at 65,2 prosent av dem som stemte ville fjerne loven. Landet er ikke kjent for å ha noe velfungerende demokrati.

Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko avlegger stemme i folkeavstemningen søndag. Foto: NIKOLAY PETROV / AFP

Hevder russerne har store tap

Den militære ledelsen i Ukraina sier at Russland lider betydelige tap.

De skal ha gjennomført vellykkede droneangrep mot framrykkende russiske styrker, og ha ødelagt et russisk bakke-til-luft-system.

Valerii Zaluzhnyi som er forsvarssjef sier ifølge CNN at droneangrepet skjedde i Malyn som ligger 100 kilometer nordvest for Kyiv.

Søndag kveld var de russiske tapene anslått til 4500 soldater, 150 stridsvogner, over 700 pansrede kjøretøy, 60 tankbiler med drivstoff, 26 helikoptre, et bakke til luft missilsystem og fire rakettkastere montert på lastebiler, melder Kyiv Independent.

Ingen av opplysningene fra det ukrainske forsvaret er bekreftet av andre kilder.

Ifølge Reuters er Russlands forsøk på invasjon i Kyiv forsinket av ukrainsk motstand, i tillegg til at de russiske styrkene har manglet drivstoff.

EU sender i natt kampfly i Ukraina

EU vedtok søndag å sende både våpen og kampfly til Ukraina.

– Vi skal helt klart sende våpen, til og med kampfly, vi snakker ikke bare om ammunisjon. Vi sender de viktigste våpnene for å føre krig, sa EUs utenriksminister Josep Borrell sent søndag kveld.

En seniorrådgiver i EU-parlamentet sa natt til mandag at kampflyene fra EU skal være i lufta i løpet av natten.

Russisk kolonne på vei mot Kyiv

Satellittbilder viser en 5 km lang kolonne med militærkjøretøyer er på vei mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sa satelittbildeselskapet Maxar på søndag.

Satellittbildene skal vise hundrevis av russiske militærkjøretøy på vei i retning av Kyiv. Foto: Maxar / AFP

Kolonnen skal være 5 km lang. Den skal ha med seg drivstoff og stridsvogner, skriver Reuters. Det har ikke kommet noen nyheter om kolonnen på flere timer, og det er uklart hvor langt den nå er fra den ukrainske hovedstaden.

Invasjonen som startet natt til torsdag ble møtt av ukrainske soldater som gjorde seg klare til å forsvare hovedstaden. I helgen kom det flere meldinger om at russiske soldater hadde nådd de nordlige bydelene i Kyiv.

Ordfører Vitali Klitschko i Kyiv sa søndag til nyhetsbyrået AP at hovedstaden var omringet og at det er umulig å evakuere sivile fordi alle veiene er blokkert. Han trakk senere denne uttalelsen og hevdet seg misforstått.

– Vi står på randen av en humanitær katastrofe. For øyeblikket har vi elektrisitet og vann, men infrastrukturen for å dele ut mat og medisiner er ødelagt, sier Klitschko.

Innbyggere i Kyiv gjemmer seg under jorden. Foto: DAPHNE ROUSSEAU / AFP

– Klare til kamp

Natt til mandag har flyalarmen gått flere ganger i hovedstaden. Innbyggerne gjemmer seg i bomberom eller underjordiske T-banestasjoner.

Portforbudet som ble innført lørdag skal vare minst til mandag morgen.

– Alle som beveger seg ute i natt og som ikke har ukrainsk uniform, er å anse som sabotører og kan bli skutt, advarer myndighetene.

Gjennom helgen har oppskrifter på såkalte molotovcocktails florert i sosiale medier i Ukraina. Fredag viste man framgangsmåten på TV.

Et bryggeri i Vest-Ukraina har lagt om produksjonen fra øl til brannbomber.

Det har også blitt delt ut våpen til sivile som skal bidra i kamphandlingene. Ifølge ordføreren er Kyivs innbyggere kampklare.

– For å være ærlig har vi ikke 100 prosent kontroll. Vi bygget forsvarssystemet på kort tid, men dette er patriotiske folk. Akkurat nå er det viktigste å forsvare landet vårt, sier Klitschko.

Flere ganger har det blitt meldt om kraftige eksplosjoner i byen. Natt til søndag skal et sykehus for kreftsyke barn ha blitt rammet av et russisk angrep, ifølge Kyiv Independent på Twitter.

En boligblokk som skal ha blitt truffet av en russisk rakett i Kyiv. Foto: DANIEL LEAL / AFP

– Avgjørende timer

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde sent fredag ettermiddag i en video at han fortsatt er i Kyiv, og lover å kjempe.

Søndag kveld sa han at de neste 24 timene blir avgjørende.

Det er ikke bare i Kyiv at kampene pågår på krigens fjerde dag. Den ukrainske hæren hevder å ha slått tilbake et russisk angrep nær landets nest største by Kharkiv, øst i landet.

Russland hevder å ha omringet de viktige havnebyene Kherson og Berdjansk.

Ifølge ukrainske myndigheter har 352 sivile og militære blitt drept siden Russland invaderte på torsdag. I tillegg skal over 1600 være skadet.