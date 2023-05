Ukraina: Hevder å ha skutt ned hypersonisk missil

Påstanden ble framsatt av det ukrainske luftforsvaret lørdag.

Hvis dette stemmer, er det i så fall første gang ukrainerne har vært i stand til å stanse det sofistikerte våpenet.

Det russiske militæret hevder at bildet viser utskytingen av Kinzjal-missilet under en øvelse i 2018. Foto: RU-RTR Russian Television / AP

«Enestående» Kinzjal

Om kvelden 4. mai avfyrte et russisk MiG-31K kampfly et hypersonisk kryssermissil av typen Kh47M2 Kinzjal, fra russisk territorium.

Missilet var på vei mot hovedstaden, Kyiv.

Det hevder General Mykola Oleshchuk på Telegram. Han er øverste sjef for det ukrainske luftforsvaret.

Men missilet som Russland sa var «umulig» å stanse, ble avskåret, skriver generalen.

– Jeg gratulerer det ukrainske folk med denne historiske hendelsen.

– Ja, vi har skutt ned det «enestående» Kinzjal.

En flymann undersøker MiG-31K jagerfly som bærer et Kinzjal hypersonisk kryssermissil på øvelse i Russland 19. februar 2022. Foto: Russian Defense Ministry / AFP

Kinzjal – «dolk» på norsk – er blant Russlands aller mest avanserte våpen, og ble lansert av president Vladimir Putin tilbake i mars 2018.

Hypersoniske missiler av typen Kinzjal har vært brukt flere ganger i løpet av krigen, uten at ukrainerne har evnet å stanse dem.

En hastighet på 10 mach, altså 3000 meter i sekundet, og en unik manøvreringsevne, gjør missilet ekstremt vanskelig å stanse.

Så hva har i så fall endret seg?

– Ikke usannsynlig

Ved utgangen av 2022 lovte Washington D.C å sende «Patriot» antiluftvern til Ukraina. Systemet er regnet å være det ypperste USA har av luftvern.

Et amerikansk MIM-104 Patriot-system plassert på Rzeszow-Jasionka flyplass i Polen 7. april 2022. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Med tre typer missiler, er våpensystemet tilrettelagt for å stanse alt fra kampfly og -helikoptre til raketter og ballistiske kryssermissiler.

Og forrige måned mottok ukrainerne våpensystemet som gjør det mulig for dem å stanse hypersoniske kryssermissiler.

Ole Jørgen Maaø er historiker og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Foto: Forsvarets Høgskole

– At et Patriot-batteri kan ha stanset en Kinzjal-missil er ikke usannsynlig, sier førsteamanuensis Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen.

Men at Ukraina har fått det til nå, reserverer han seg fra å spekulere i.

Han minner om at det pågår en informasjonskrig på både russisk og ukrainsk side, og derfor tar han slike meldinger med en «klype salt».

Det er han ikke alene om.

For selv om amerikanske myndigheter overfor The New York Times hevder at amerikanske analytikere har verifisert avskjæringen, er uavhengige analytikere avisen har kontaktet, mer avholdende.

Iallfall inntil mer informasjon gjøres tilgjengelig.

Viktig, men ikke avgjørende

Maaø sier Patriot er en veldig stor forsterkning av det ukrainske luftforsvaret generelt sett.

– Om det er Kinzjal eller andre typer hypersoniske missiler, vil systemet kunne stanse dem, gitt at det står i forsvar av de objektene som russerne angriper.

Maaø forklarer at radaren på batteriet må være stilt inn for å oppdage missiler så raske som Kinzjal-missilet.

Batteriet er også avhengig av å være godt plassert av to grunner.

Kort varslingstid: Når hypersoniske missiler slår ned, bryter de banen sin og angriper i en svært bratt angrepsvinkel.

Batteriet må stå nærme nedslagsfeltet for at Patriot-batteriets missiler skal rekke å avskjære innkommende angrep.

– For ukrainerne er det nok viktigst å fokusere på volumet av missilangrep – det er nok mye viktigere enn at de evner å stanse én bestemt type missil, sier Maaø.