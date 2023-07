Ukraina: Bekrefter droneangrep på Krim og i Moskva

Den ukrainske visestatsministeren bekrefter angrepene på meldingstjenesten Telegram.

Overfor nyhetsbyrået AFP omtaler en kilde i det ukrainske forsvaret angrepet i Moskva som en ukrainsk «spesialoperasjon».

Det er det samme begrepet som Russland konsekvent bruker om krigføringen i Ukraina.

Det russiske utenriksdepartementet sier at det vil komme harde gjengjeldelsesangrep etter angrepene mot sentrum av Moskva og Krim-halvøya.

I en uttalelse kaller russerne droneangrepene for «forsøk på terrorhandling».

– Kyiv-regimets forsøkte å utføre en terrorhandling ved å bruke to droner mot Moskva, som ble stoppet, sier russlands forsvarsminister, og legger til at begge dronene ble nøytralisert og krasjet. Det har ikke vært noen tap av menneskeliv.

Ødelagte bygninger

Bilder fra den russiske hovedstaden viser ødeleggelser på bygninger, men ingen skal være skadet i droneangrepet.

To droner ble skutt ned rundt klokken fire i natt, lokal tid. Ifølge et vitne kunne man høre to kraftig eksplosjoner, skriver Reuters.

– Jeg ble vekket av en eksplosjon. Alt begynte å riste. Det føltes som om hele bygningen hadde kollapset, forteller Polina, en lokal innbygger, til Reuters.

Ordfører Sergej Sobjanin sier at ingen døde, og det har ikke vært omfattende skader. Deler av en drone ble funnet på en større vei nær Russlands forsvarsdepartement, ifølge TASS nyhetsbyrå.

Et medlem av sikkerhetstjenesten etterforsker den skadede bygningen etter det rapporterte drone-angrepet i Moskva. Deler av et bygg skal ha rast etter nattens droneangrep mot Moskva. Russisk politi sikrer området rundt det skadde bygget i Komsomolsky Prospekt, Moskva. Ingen skal være skadet etter nattens droneangrep mot Moskva.

En drone falt ned på Komsomolsky Prospekt nær Russlands forsvarsdepartement. En annen traff et forretningssenter på Likhacheva Street, nær en av Moskvas hovedveier.

Samtidig har et kornlager i Odesa, Ukraina, blitt ødelagt etter et russisk angrep i natt. Fire personer ble skadet, ifølge Reuters. Angrepet var rettet mot Donau-havneinfrastrukturen, ifølge forsvaret i Kyiv.

Kartet viser nattens droneangrep mot Moskva. Den sorte markøren viser Likhacheva Street og den hvite markøren Komsomolsky Prospekt.

Nye angrep mot Krim

På Krim-halvøya meldte den Moskva-utnevnte guvernøren, Sergej Aksjonov, at russerne hadde skutt ned 17 ukrainske droner, ifølge Reuters. Først meldte russerne at det var 11 droner.

En av dronene skal ha truffet et russisk ammunisjonslager, skriver Aksionov på telegram. Det blir også sagt at en boligbygning har blitt skadet.

Videre hevder russerne at 11 av dronene skal ha blitt skutt ned over Svartehavet. Opplysningene har ikke blitt verifisert av uavhengige kilder.

Det er en uke siden Kertsjbroen på Krim ble stengt etter at den ble ødelagt av ukrainske angrep. Putin kalte angrepet for en «terrorhandling fra Kyiv» og betegnet det hele som en meningsløs og ond handling.

Bildet skal vise skadene på broen ved Krim-halvøya forrige uke. Foto: TWITTER

Broen binder Krim sammen med det russiske fastlandet. Den ble åpnet i 2018, fire år etter Russlands annektering av Krim. Broen blir derfor sett på som strategisk viktig for Russland.

Kart over krigen i Ukraina oppdatert 24. juli 2023. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT/NRK (Oppdatert 24. juli 2023)