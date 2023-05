Ukraina tror Wagner og Russland fortsatt vil ta Bakhmut

Prigozjin leder den russiske leiesoldatgruppen, som har spilt en sentral rolle i de russiske forsøkene på å erobre byen Bakhmut det siste halve året.

Prigozjin sier grunnen til at de vil trekke seg ut er at de mangler ammunisjon og legger i to meldinger på telegram skylden på det russiske forsvarsdepartementet.

Lederen har lagt ut en video på Telegram hvor han står foran flere døde Wagner-soldater. Videoen er ikke verifisert.

– Disse kroppene som ligger her, det er soldater fra Wagner-gruppen som er drept bare i dag 4. mai, sier Jevgenij Prigozjin.

Wagner-sjefen: – Vi trekker oss ut av Bakhmut Du trenger javascript for å se video.

Kamera sveiper så over det som er flere titalls døde soldater, liggende på bakken.

– Dere ser at blodet er ferskt sier Prigozjin, og ber kameramannen ta bilde av alle de som er drept.

– Jeg erklærer på vegne av soldatene i Wagner at 10. mai er vi forpliktet til å trekke oss vekk fra våre posisjoner i Bakhmut og overlate dem til enheter i det russiske forsvaret, sier Prigozjin.

– Russland vil fortsatt ta Bakhmut

Den ukrainske viseforsvarsministeren Anna Maljar skriver på Telegram at hun tror Russland fortsatt ønsker å ta kontroll over Bakhmut innen 9. mai.

Dette er dagen for de alliertes seier over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, og er normalt en svært viktig dag i Russland. .

Hun skriver at ifølge de opplysninger hun sitter med, samler Wagner-gruppen soldater fra andre frontavsnitt for å lykkes med dette.

Per Erik Solli er senior forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på Nupi. Han er ikke overrasket over at Wagner-gruppen nå trekker seg ut av Bakhmut.

– Men det er viktig å understreke at dette ikke et signal på en generell russisk tilbaketrekning. Bare at lederen for den paramilitære gruppen Jevgenij Prigozjin har gitt opp håpet om å kassere ut en militær seier for å oppnå politisk gevinst, sier Solli til NRK.

Kreml: Kan ikke kommentere «spesialoperasjonen»

Med kraftige bruk av russiske banneord beskylder Jevgenij Prigozjin sjefen for den russiske generalstaben Valerij Gerasimov og den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu for å være ansvarlig for at så mange soldater fra Wagner er døde.

Wagner-lederen sier også på videoen at det som er igjen av hans soldater må trekkes tilbake for å slikke sine sår.

Prigozjin går hardt ut mot både sjefen for den russiske generalstaben Valerij Gerasimov og den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu. Foto: SKJERMDUMP/TELEGRAM

Pressekretæren til Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, sier ifølge russiske medier at han har sett videoen, men at han foreløpig ikke har noe svar på beskyldningene fra Wagner-lederen.

– Dette dreier seg om «Den spesielle militæroperasjonen», og det kan jeg ikke kommentere, sier Peskov og sikter til det Russland kaller invasjonen i Ukraina.

Pressesekretæren til Putin, Dmitrij Peskov, vil ikke kommentere videoen fra Prigozjin. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Ifølge Per Erik Solli har det lenge kommet rapporter på at forholdet mellom Wagner-gruppen og forsvarsledelsen i Russland har vært turbulent og utfordrende.

Hatt kolossale tap

Han tror tilbaketrekningen skyldes at Wagner-gruppen nå har fått nok.

– De har hatt store tap, noe de egentlig ikke bryr seg så mye om. Antakelig har de kommet ned på et nivå hvor de ikke ser seg tjent med å fortsette å kjempe der.

Bakhmut skulle ifølge Solli være et seiersprosjekt som skulle brukes i en intern maktkamp i Russland, hvor de viser at den russiske hæren ikke får til noen ting.

Hvis de hadde klart å vinne slaget om byen hadde det vært noe Prigozjin kunne brukt internt i Russland, sier forsvarsanalytikeren.

– Det virker ikke som de er i stand til å erobre byen. Det gir da ikke mening å fortsette kampene og bare tape ressurser på det uten å ha håp om å oppnå sin egen målsetting.

Wagner-gruppa har stått for en stor del av de russiske styrkene som har kjempet om Bakhmut i flere måneder.

Hevder russiske styrker skal overta

Kampene har rast siden i fjor sommer, og har vært symbolet på de voldsomme kampene mellom Ukraina og Russland.

Prigozjin hevder vanlige russiske styrker skal overta posisjonene rundt Bakhmut.

Det har lenge vært harde kamper i Bakhmut. Her er Ukrainas president Zelenskyj på besøk hos de ukrainske styrkene. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen

Wagner-gruppen har vært viktige for Russland, det kan dermed bli vanskeligere for russerne å fortsatt holde på kampene i Ukraina.

Nyheten kommer samtidig som Ukraina har om lag 35.000 soldater som kan settes inn i den store offensiven mot den russiske okkupasjonshæren, skriver den britiske avisa Financial Times.

Landet har forberedt seg på den store våroffensiven i lang tid

