Ukraina skal ha skote ned to russiske fly

Sjefen for det ukrainske forsvaret, Valerij Zalunzjnyj, melder på Telegram at det ukrainske luftforsvaret har skote ned to russiske fly over Azovhavet.

– Eg er takksam for at luftforsvaret planlagde og utførte operasjonen i Azovhavet perfekt, skriv han på Telegram.

Det skal ha gått føre seg søndag kveld. Flya som skal vere trefte er eit Berijev A-50-fly og eit Iljusjin IL-22-fly.

Ifølgje The Telegraph skal eit Berijev A-50-fly vere verd over 3,5 milliardar kroner. Det blir brukt til å oppdage missil eller fiendtlege fly, og kan også blir brukt som ein kommandosentral i lufta.

Russland skal berre ha hatt åtte av denne typen fly igjen før hendinga på søndag.

Ukrainske media sitere anonyme kjelder i forsvaret. Uavhengige kjelder har ikkje stadfesta dette.

Ifølgje Kyiv Post blei Berijev-flyet skote ned søndag kveld over Azovhavet kort tid etter avgang, medan det andre måtte naudlande på russisk side av havet.