Ukraina reagerer sterkt på uttalelsen til Natos stabssjef

Stian Jenssen, som er stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Brussel, tror en løsning på krigen kan være at Ukraina får Nato-medlemskap i bytte mot å avgi territorium til Russland. Uakseptabelt, svarer Ukraina.

I en paneldebatt i Arendal tirsdag sa Jenssen at man må ha noen tanker om hvordan sikkerhetssituasjonen for Ukraina skal være når krigen en gang tar slutt.

– Jeg tror at en løsning kan være at Ukraina gir opp territorium, og får et Nato-medlemskap i retur, sa Jenssen i en debatt i regi av Atlanterhavskomiteen, ifølge VG.

NRK har forsøkt å få Jenssen til å utdype kommentarene, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Avgi landområder?

På spørsmål om det er Natos syn at Ukraina må avgi landområder for å oppnå fred med Russland og et fremtidig medlemskap i Nato, i en debatt hos Dagens Næringsliv seinere på kvelden, svarte Jenssen:

– Dette er det umulig å spekulere i, men jeg tror at man må se noen form for bevegelse på slagmarken. Og man må nok true noen form for sentrale russiske interesser for å endre den kalkylen som er i Moskva. Sånn det ligger an nå, må man forberede seg på at denne konflikten blir langvarig. Det er ingen politisk løsning i sikte, svarte Jenssen.

Må Ukraina avgi landområder for å få en stopper for krigen?

Jenssen er usikker.

Et dilemma

– Hva som er rett her, er helt åpenbart, og det er at Ukraina har rett til å kontrollere og få tilbake alt ukrainsk territorium, inkludert Krim og det Russland tok i 2014. Men det er på en måte ikke hele spørsmålet. Det må bli en slags diskusjon også om hvem er det som kontrollerer hva. Og Ukraina kan komme til å komme i et dilemma der de må vurdere at kanskje ikke klarer de å ta tilbake alt territoriet. Og da må man vurdere om man skal fortsette krigen eller komme til en eller annen slags form for løsning, der man i alle fall, om ikke jeg tror aldri at vi eller Ukraina vil anerkjenne at Russland okkuperer deler av ukrainsk territorium, men det kan jo likevel hende at man må komme til en praktisk realisering av at slik er det, sa Jenssen.

Og understreker at det da handler om forhandlinger, noe partene ikke er i nærheten av nå.

– Men det er klart at skulle man komme til forhandlinger på et eller annet tidspunkt, som sagt vi er ikke der nå, så er det klart at dette med territorium, hvem kontrollerer hva, må bli en sentral del av det. Jeg mener også at dette med fremtidige sikkerhetsgarantier for Ukraina må bli en sentral del av det.

Ukraina selv reagerer sterkt på uttalelsene fra Jenssen. På Facebook skriver Oleg Nikolenko, talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, at uttalelsene er totalt uakseptable.

– Vi har alltid lagt til grunn at alliansen, akkurat som Ukraina, ikke forhandler om territorier, skriver Nikolenko.