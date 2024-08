Mandag morgen gjennomførte Russland et voldsomt luftangrep mot Ukraina.

Totalt ble over hundre missiler og rundt hundre iranske Shahed-droner skutt fra Russland mot Ukraina, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Telegram mandag.

– Dette var et av de største angrepene, sier han.

Han ber landets allierte om å komme sammen for å etablere et felles luftforsvar sammen med Ukraina.

Flere enn halvparten av Ukrainas regioner ble rammet i angrepet, ifølge Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

– 15 regioner ble rammet av et massivt russisk angrep, skrev statsministeren på Telegram mandag morgen. Det melder Reuters.

NRKs Ukraina-korrespondent søkte tilflukt i bomberom da flyalarmen gikk mandag. Du trenger javascript for å se video. NRKs Ukraina-korrespondent søkte tilflukt i bomberom da flyalarmen gikk mandag.

Angrep energiinfrastruktur

Ifølge Sjmyhal brukte Russland droner, kryssermissiler og ballistiske missiler, blant annet det hypersoniske Kinzjal-missilet.

– Det er skadde og drepte, skriver han videre.

I 9-tiden meldte nyhetsbyrået AFP at tre personer foreløpig var bekreftet drept i tre regioner.

Angrepet var blant annet rettet mot kraftverk og annen infrastruktur i flere regioner i landet.

Folk i Kyiv hadde mandag søkt tilflukt i metrostasjonen Teatralna. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

– De russiske terroristene har nok en gang angrepet energiinfrastruktur. Dessverre er det skade i flere regioner, skriver statsministeren.

Han ber samtidig om hjelp fra allierte for å beskytte Ukraina mot de russiske luftangrepene.

Ukraina ber nå igjen Vesten om å la de bruke vestlige langtrekkende våpen for å angripe mål i Russland.

– En slik avgjørelse vil gjøre at man raskere får slutt på den russiske terroren, skriver presidentens stabssjef, Andrij Jermak på Telegram.

Sendte droner mot Russland

Sirenene gikk flere steder i Ukraina før klokken 6 mandag morgen. I hovedstaden Kyiv ble det hørt flere eksplosjoner, skriver Kyiv Independent.

Deler av Kyiv var mandag morgen uten vann og strøm etter de russiske angrepene. Det opplyste ordfører Vitalij Klitsjko.

Røyk stiger opp i horisonten etter de russiske angrepene mandag formiddag. Bildet er tatt i Kyiv. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Et storskala angrep mot Ukraina har vært ventet en stund, ifølge Reuters. I forrige uke sendte USAs ambassade ut en advarsel om at det var større fare for angrep i forbindelse med Ukrainas uavhengighetsdag, som ble markert på lørdag.

Natt til mandag gjennomførte Ukraina et droneangrep mot Russland. Det russiske forsvarsdepartementet hevder at de skjøt ned 20 droner, blant annet over regionene Saratov, Kursk og Belgorod.

Guvernøren i regionen Saratov, Roman Busargin, delte mandag dette bildet av en boligblokk han hevder ble skadet i et ukrainsk droneangrep. Foto: AP

Mandag morgen kom det også meldinger om at Ukraina skal ha forsøkt å gjennomføre en droneangrep mot et oljeraffineri nord for Moskva, skriver Reuters. Det er ikke meldt om skade som følge av angrepet.

Ukraina har invadert Russland. Urix forklarer hvorfor: