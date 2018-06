Bildet av det russiske menneskerettighetsombudet Tatjana Moskalkova utenfor jernbanestasjonen i Kiev, ville normalt ikke påkalt noen stor nyhetsinteresse.

I den forgiftede politiske atmosfæren mellom de to slaviske nabolandene Ukraina og Russland, er det likevel en liten sensasjon at det nå er direkte kontakt mellom embetspersoner på høyt nivå.

Det russiske ombudet for menneskerettigheter besøker russiske fanger i Ukraina. Foto: Sergei Chuzavkov / AFP

Moskalkova kom til Kiev med tog fra Moskva, fordi ukrainske myndigheter i flere år har stoppet all flytrafikk mellom landene.

Senere på dagen møtte hun mannskapet på sju fra den russisk fiskebåten «Nord», som ukrainske myndigheter holder tilbake etter at den ble arrestert i Azovhavet i mars.

Møtene som Moskalkova har med russere som er fengslet i Ukraina, er det første steget i en prosess som kan få løst etn av de mest betente sakene nå; fangespørsmålet.

Tatjana Moskalkova møtte mannskapet fra fiskebåten «Nord» på den russiske ambassaden i Kiev. Foto: Fra Moskalkovas instagramkonto

70 ukrainere i russiske fengsler

Ifølge ukrainske myndigheter sitter det rundt 70 ukrainere i russiske fengsler, som kan defineres som politiske fanger. Den mest kjente av disse er filmregissøren fra Krimhalvøya, Oleg Sentsov.

Sentsov var en sterk motstander av den russiske anneksjonen. 10. mai 2014 ble han arrestert etter at de nye russiske myndighetene på halvøya mente han var i ferd med å planlegge alvorlige terrorhandlinger.

I august 2015 ble han dømt til 20 års fengsel. Samtidig sa russiske myndigheter at Sentsov var russisk statsborger, noe han selv sier at han absolutt ikke er.

Sitter i fangeleiren «Isbjørnen»

Oleg Sentsov sitter i fangeleiren «Isbjørnen» nord i Sibir. Der har han sultestreiket i 43 dager, i protest mot hans og ukrainske fangers situasjon i Russland.

Sentsov nekter å la seg tvangsfore, men får vitaminer og noe veske intravenøst. Foto: Sergei Venyavsky / AFP

Advokat Dmitrij Dinze besøkte sin klient på fengselssykehuset sist fredag. Han forteller til nyhetsbyrået AP at hans klient er svært svak og har problemer med å snakke. Sentsov er ifølge Dinze fast bestemt på å fullføre sultestreiken.

Han nekter å la seg tvangsfore, men får vitaminer og noe veske intravenøst.

Sentsov er blitt en symbolsak for filmarbeidere over hele verden. Også politiske ledere fra flere land har tatt opp saken med russiske myndigheter, foreløpig uten at president Vladimir Putin ser ut til å la seg påvirke.

Jagland tok opp Sentsovs sak

Generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, snakket Oleg Sentsovs sak da han møtte den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i Moskva.

Det er også Europarådet og Jagland som har spilt en sentral rolle i arbeidet med å få til direkte kontakt mellom menneskerettighetsombudene i Ukraina og Russland.

I helgen sendte Jagland et brev til den russiske presidenten, der han ba ham benåde Oleg Sentsov på humanitært grunnlag.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier til nyhetsbyrået TASS at benåding bare kan skje gjennom spesielle prosedyrer. Det er derfor ikke mulig å gjøre det etter henvendelsen som Jagland har sendt, ifølge Peskov.

Nøkkelen til fred?

Det ukrainske ombudet for menneskerettigheter, Ljudmila Denisova, er formelt vert for sin russiske kollegas besøk i Ukraina denne uken.

Ljudmila Denisova er ombud for menneskerettigheter i Ukraina. Foto: Taras Sjevtsjenko / Svoboda

Hun forventer at russiske myndigheter nå gir henne tilsvarende tilgang til ukrainske fanger i Russland, slik Moskalkova har fått i Ukraina. Det sier hun til den ukrainske TV-kanalen 112.

Viktigst er det ifølge Denisova å få besøke Oleg Sentsov.

Fangespørsmålet ble også diskutert da Putin og den ukrainske presidenten Petro Porosjenko snakket sammen på telefonen tidligere i juni.

Hvis dette lykkes, kan det være et lite gjennombrudd, som i alle fall kan få løst opp i deler av den bitre konflikten mellom nabolandene.

En ukrainsk soldat foran en ødelagt bygning i byen Mariinka i Donbassområdet øst i Ukraina. Foto: Morten Jentoft

I forrige uke snakket Porosjenko med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg om mulighetene for et mandat for en FN-styrke i Donbass-området.

Ukraina krever at denne styrken må plasseres i hele konfliktområdet, også langs grensen mot Russland. Dette har Russland så langt sagt nei til.

Mer enn 10.000 mennesker har mistet livet, de fleste i kamper i den østlige delen av Ukraina, der prorussiske separatister kontrollerer store deler av Donbass-området.