Ukraina mot Fifa – bråket fortsetter

Den mer enn fire år lange konflikten mellom Russland og Ukraina, preger nå oppladningen foran semifinalen mellom England og Kroatia onsdag kveld.

Årsaken er den omdiskuterte videoen som den kroatiske forsvarsspilleren Domagoj Vida la ut sammen med sin venn og medlem av det kroatiske trenerteamet Ognjen Vukojevic, etter seieren over Russland i kvartfinalen lørdag kveld.

– Slava Ukraini, eller «Ære til Ukraina» ropte de to, før de sa at denne seieren er en seier for Dynamo Kiev og for Ukraina.

De to sa seinere at dette bare var ment som en spøk og ikke en politisk handling. Både Vukojevic og Vida har sin bakgrunn som spillere for nettopp den ukrainske storklubben Dynamo Kiev.

Men russiske medier plukket raskt opp videoen og dermed var skandalen et faktum. Vida og Vukojevic ble beskyldt for å drive med politikk, og kritikerne fikk støtte fra Fifa, som ila Vukojevic en bot på 15.000 dollar og ga en irettesettelse til Vida.

Domagoj Vida er en av de mest sentrale spillerne på det kroatiske landslaget. Her etter seieren mot Danmark i 8.dels-finalen Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Skarpe reaksjoner fra Ukraina

Dette har ført til skrape reaksjoner i Ukraina, som mener at Fifa i denne saken har latt seg presse av vertsnasjonen Russland i en konflikt som siden 2014 har tatt livet av 10.000 mennesker og gjort at Russland har annektert Krim-halvøya og gitt sin støtte til prorussiske separatister som kontrollerer store områder i øst-Ukraina.

– Fifa – vi følger med på hva du gjør, skriver Natalia Pankiv, en av de tusener som har fylt opp Facebook-sidene til det internasjonale fotballforbundet.

Det ukrainske fotballforbundet har også sendt et brev til Fifa-president Gianni Infantino der de understreket at Slava Ukraini ikke på noen måte er diskriminerende eller kan tolkes som noen form for aggresjon.

«Fifa burde skamme seg»

Fram til tirsdag ettermiddag hadde Fifas facebookside fått mer enn 160.000 klikk av personer som ga den den laveste ratingen, samtidig som sidene flommet over av mishagsytringer om at Fifa burde skamme seg for sin oppførsel i denne saken.

Fifas facebooksider er nå full av kommentarer som er kritiske til den russiske politikken overfor Ukraina Foto: Morten Jentoft

Mulighetene for å gi Fifa-sidene laveste rating er nå tatt bort, men fremdeles strømmer det inn med kommentarer, trolig først og fremst fra Ukraina.

Samtidig skriver presidenten i det ukrainske fotballforbundet Andrej Pavelko på Facebook at de er villig til å betale boten som Ognjen Vukojevic fikk fra Fifa. Vukojevic ble også tatt ut av det kroatiske trenerteamet og fratatt akkrediteringen til fotball-VM.

Presidenten i det ukrainske fotballforbundet, som også er medlem av det ukrainske parlamentet, tok på seg en T-skjorte med de kroatiske fargene under plenumsmøte tirsdag Foto: OLEKSANDR KOSMACH / AFP

Det ukrainske fotballforbundet sier nå at de er villig til å gi ham jobb. Vukojevic har etter at han sluttet som aktiv spiller for Dynamo Kiev jobbet som talentspeider for klubben.

Ny video lagt ut

Etter at videoen ble kjent i timene etter kampen lørdag der Russland tapte for Kroatia, kunne det høres antikroatiske slagord på gatene i Moskva. Russland har tradisjonelt hatt et tett forhold til Kroatias erkefiende, det ortodokse Serbia, og det har derfor vært fryktet at det kan bli bråk mellom kroatiske og russiske fotballtilhengere foran onsdagens semifinale mellom England og Kroatia i Moskva.

Russiske medier offentliggjorde tirsdag en ny video der Domagoj Vida roper «Ære til Ukraina» samtidig som han drikker øl. Det er usikkert om denne videoen er tatt opp under fotball-VM i Russland, men Fifa skal ha satt igang undersøkelser om saken.