Ukraina kan ha ødelagt strategiske russiske bombefly

Det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet at en militærbase i Novgorod fylke nordvest i landet ble angrepet lørdag.

Men nå kommer det opplysninger som kan tyde på at dette angrepet førte til langt mer alvorlige tap enn det det russiske forsvarsdepartementet innrømmet.

Russiske militærbloggere har i løpet av helgen offentliggjort bilder som skal vise at minst ett strategisk bombefly av typen TU -22M3 brenner på flybasen Soltsy.

Den russiske flybasen Soltsy ligger i nærheten av byen Novgo5rod nordvest i Russland.

To fly ødelagt?

Ifølge flere kilder kan det dreie seg om to fly som er ødelagt i angrepet.

Også det anerkjente amerikanske instituttet Institute for the study of war ISW bekrefter angrepet gjennom russiske kilder, og at det skal ha ført til tap på russisk side.

TU-22M3 er et fly av en eldre type som seinere har vært modernisert. Flyet har vært brukt til å sende krysserraketter mot Ukraina.

Et bombefly av typen TU-22MR fotografert i forbindelse med en parade i Moskva i mai 2016. Foto: AP

Stor prestisjeseier for Ukraina

Det blir det sett på som en stor seier for Ukraina at landet har klart å angripe mål langt inne i Russland, noe den kjente ukrainske militærbloggere, Jurij Butusov var raskt ute med å trekke fram.

Bilder som ble lagt ut blant annet på Twitter viste at det steg opp røyk fra flybasen utenfor Soltsy.

Minst et fly av typen TU-22MR skal være ødelagt i det ukrainske angrepet lørdag. Foto: Telegram

Det at Ukraina på denne måten klarer å angripe mål som ligger mange hundre kilometer inne i Russland, blir ifølge ISW også kritisert av flere russiske militærbloggere.

Kritikken retter seg blant annet mot at det russiske flyvåpenet lar bombefly stå ubeskyttet ute på flyplasser som i Soltsy.

Ifølge den russiske militærbloggen som kaller seg grey zone, kan angrepet ha vært utført av en ukrainsk partisangruppe. De opererer langt inne i Russland og kan ha sendt ut droner mot den russiske flybasen derfra.