Ukraina-hjelp stanset 91 minutter etter telefonsamtale

Det hvite hus stanset militærbistanden verdt 391 millioner dollar, under to timer etter at president Donald Trump hadde bedt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å sette i gang etterforskning av demokraten Joe Biden. Det skriver SVT.

Tidslinjen framkommer i interne e-poster som Center for Public Integrity har fått innsyn i.

Center for Public Integrity er en amerikansk ideell organisasjon stiftet i 1989 som har som formål å drive undersøkende journalistikk.

I riksrettsprosessen som pågår i den amerikanske Kongressen, blir Trump anklaget for å ha satt ukrainsk etterforskning av Joe Biden og hans sønn Hunter Biden som vilkår for å utbetale bistanden.

Dette er grunnlaget for at Trump nå stilles for riksrett.

Trumps folk har tidigere oppgitt at beslutningen om å stanse bistanden til Ukraina ble tatt allerede 12. juli, det vil si to uker før telefonsamtalen. Men de nye dokumentene viser noe annet.