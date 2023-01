– Ukraina er blitt medlem av Nato, ikke rent juridisk, men de facto, sier Ukrainas utenriksminister Oleksij Reznikov til BBC.

Forsvarsministeren begrunner det med at vestlige land ikke lengre er engstelige for at deres våpenleveranser blir sett på som en eskalering fra russisk side.

Våpenstøtten til Ukraina tar seg ytterligere opp. Ved inngangen til krigens andre år skal landet få både stormpanservogner, stridsvogner og avanserte rakettsystemer av USA og andre vestlige land. Også Norge trapper opp våpenstøtten til ukrainerne.

Ukrainas forsvarsminister er ikke bekymret for at uttalelsen hans vil føre til en russisk motreaksjon.

– De angriper mine byer, mine sykehus, mine barnehager og skoler. De har drept mange sivile. De er en hær av voldteksmenn, mordere, og tyver. Kan det bli verre enn det?, sier Reznikov til BBC.

En klar utfordring for Nato

Ukraina har i årevis forsøkt å bli medlem av forsvarsalliansen Nato. Russlands angrepskrig mot Ukraina er av Vladimir Putin begrunnet i det han mener er Vestens forsøk på å svekke Russland.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har fått en utfordring med Ukrainas forsvarsminister som hevder Ukraina i realiteten er blitt Nato-medlem, hevder ekspert. Foto: JOHN THYS / AFP

Uttalelsen til den ukrainske forsvarsministeren er ikke uten politisk sprengkraft, og representerer en ikke ubetydelig nøtt for generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato.

For den stadig økende militære støtten til Ukraina kan føre til en situasjon der «bordet fanger», ifølge diplomati-ekspert og direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Det den ukrainske forsvarsministeren gjør er et eksempel på en velprøvet forhandlingsteknikk som kalles «Antony Trollopes trekk», sier Neumann.

Den engelske forfatteren (1815–1882) skriver i en av sine bøker om en mann som kurtiserer en kvinne, før hun i neste omgang later som om han har fridd til henne selv om han faktisk ikke har gjort det.

Direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Neumans ser klare paralleller til forholdet mellom Ukraina og Nato. Natos klare støtte til Finland og Sverige, som enda ikke er medlemmer, er også med i dette bildet. Det blir en retorisk utfordring overfor Ukraina, ifølge Neumann.

– For hvis Nato ikke svarer på det forsvarsministeren sier, så blir det stående, sier Neumann.

– Trekker konklusjonen for langt

Ukrainerne er oppmuntret av den store militære støtten de får av Nato-landene, men trekker konklusjonen for langt, mener en norsk militær ekspert.

– Vesten og Nato ser på Ukraina som veldig viktig, men vil ikke risikere en storkrig i Europa eller en 3. verdenskrig så lenge Ukraina ikke er medlem av Nato, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole til NRK.

Professor Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Natos artikkel 5 fastslår at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele forsvarsalliansen.

Den stadig økende militære støtten til Ukraina er først og fremst et uttrykk for at Nato ikke er like engstelige for Russland som de var før de gikk til angrep på Ukraina, og før de så hvor relativt liten den russiske framgangen har vært på slagmarken, hevder Heier.

Nato har ikke svart på NRKs henvendelse om saken fredag kveld.