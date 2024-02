Ukraina har trukket seg ut av Avdijivka

At byen faller omtales som den største endringen i krigens fronter siden russiske styrker tok Bakhmut i mai 2023.

Det har vært kamper der siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. Men den ble et symbol på den ukrainske motstanden, fram til fredag.

– Ukraina har trukket sine styrker ut av Avdijivka for å unngå at de ble omringet, sier forsvarssjef Oleksandr Syrskyj.

Syrskyi overtok ledelsen av den ukrainske hæren i forrige uke Foto: Reuters

– Det dreier seg også om at soldatene skal overleve, sier generalen i området Oleksandr Tarnavskyj på Telegram. Han skriver videre at de nå går over til å forsvare Ukraina fra mer gunstige posisjoner.

Det britiske Institute for the Study of War kom med oppdatering om russiske bevegelser i området natt til lørdag i 03-tiden. De skriver ifølge VG at de russiske styrkene har gjort flere fremstøt i utkanten av byen de siste 24 timene.

Og Russland har vært nære å erobre byen flere ganger:

Soldater tatt til fange

Tidligere fredag kom det meldinger om at flere soldater var tatt til fange, mens styrkene trakk seg ut av den sørvestlige delen av byen.

USA advarte dagen før om at byen Avdijivka sto i fare for å havne under russisk kontroll. Årsaken var at de ukrainske styrkene ikke hadde nok ammunisjon.

Byen ligger 5 kilometer fra Donetsk by og har bare 1000 innbyggere igjen.

Siden oktober har byen vært utsatt for kontinuerlige russiske artilleriangrep. Likevel så sa Ukraina sa så sent som fredag at de sendte forsterkninger til byen. De ukrainske styrkene har beskrevet kampene der som et helvete.

Zelenskyj i München

Lørdag skal president Volodymyr Zelenskyj tale på en sikkerhetskonferanse i München. Ifølge Reuters kan dette tapet gi han en sterkere sak for å få mer militærhjelp fra Vesten.

Volodymyr Zelenskyj skal lørdag forsøke å få støtte til mer militærhjelp. Foto: Reuters

For Russland er denne seieren viktig for å sikre full kontroll over de to provinsene som utgjør Donbas-regionen. Og dette skjer mens Vladimir Putin søker gjenvalg neste måned.

Hverken russiske eller ukrainske myndigheter har kommentert tilbaketrekningen.