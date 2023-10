Ukraina har angrepet ved Kherson

– Dette er dessverre et faktum.

Det skrev den russiske militærbloggeren Roman Saponkov på sin konto på Telegram 18. oktober.

Han viste til opplysningene som da hadde versert i noen timer på forskjellige kanaler: Ukrainske marineinfanterister hadde krysset Dnipr-floden nord for byen Kherson.

I et større angrep skal de ifølge Saponkov ha tatt seg helt fram til landsbyen Pojma og Pistsjanivka.

Saponkov er en av de russiske militærbloggerne som tettest følger det som skjer på dette frontavsnittet og som er kjent for å ha gode forbindelser til troppene ute i felten.

Dnipr-floden ved Nova Kakhovka. Dammen her ble sprengt 6. juni i år. Foto: Reuters

Utstyr fra Tyskland

Ifølge russiske kilder skal de ukrainske styrkene nå også ha fått på plass utstyr fra Tyskland som gjør det mulig å få utstyr fraktet over elven.

Torsdag bekrefter også indirekte det ukrainske forsvaret at noe skjer på den sørøstlige bredden av Dnipr.

I sin daglige oppdatering om krigen skrev de at de russiske styrkene har angrepet posisjoner nettopp i det området som de ukrainske marinesoldatene skal befinne seg i.

Den ukrainske telegramkanalen Dvistsj har også offentliggjort et kart som ifølge dem skal vise at de ukrainske styrkene for første gang har trengt flere kilometer inn på russiskokkupert område.

Dette kartet skal vise området på sør-østsiden av Dnipr-floden som ukrainske styrker nå skal ha tatt kontroll over. Foto: Telegramkanalen Dvistsj

Det er ikke først gang de ukrainske styrkene har krysset Dnipr og gått i land på de områdene som Russland tok kontroll over.

Ukraina har lenge kontrollert et område der broen ved Antonivka krysser elven.

Men det som skjer nå kan se ut som en mer omfattende operasjon, noe også den russiske militærbloggeren Roman Saponkov understreker.

Kampene om Avdijivka fortsetter

Samtidig ser det ut til på at de russiske styrkene ikke har gitt opp forsøket på å ta kontroll over den strategisk viktige byen Avdijivka lenger øst.

Torsdag sier lederen for den militære administrasjonen i Avdiivka Vitalij Barabasj ifølge Donbassreallii at de russiske styrkene har bombardert byen hele natten og at man derfor forventer et nytt angrep.

Det er fremdeles rundt 1600 sivile igjen i Avdiivka. Foto: Reuters

Ifølge Barabasj har angrepene gjort det umulig å få inn humanitær hjelp til de rundt 1600 sivile som fremdeles er igjen i Avdiivka.

Men han sier at de foreløpig har nok mat og vann i byen til å forsyne sivilbefolkningen.