Ukraina gjør framskritt rundt Kyiv

– Ukrainske styrker gjennomfører vellykkede motangrep mot russiske posisjoner i byer i utkanten av hovedstaden Kyiv, skriver det britiske forsvaret i sin siste etterretningsrapport.

Britenes vurdering er at ukrainske styrker trolig har tatt tilbake byene Makariv og Mosjtsjun. Det er og en realistisk mulighet for at ukrainske styrker vil kunne omringe russiske enheter i Bucha og Irpin, som ligger nordvest fir Kyiv, tvitrer det britiske forsvaret onsdag kveld.

Mange ukrainere har flyktet siden krigens start. Bildet er fra byen Irpin, da mange prøvde å flykte byen. Bilde er fra tidligere i mars. Foto: Emilio Morenatti / AP

Minst 264 sivile, inkludert fire barn, har mistet livet i den ukrainske hovedstaden Kyiv siden begynnelsen av Russlands invasjon av Ukraina, ifølge byens ordfører Vitaly Klitskjo, skriver CNN.

Over 300 mennesker har blitt innlagt på sykehus og over 80 bygninger er ødelagt.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (23.03.2022)

Blodbad og lik i gater

I byen Izium, som ligger noen mil sørøst for Kharkiv, har vært avskåret for all kommunikasjon siden det brøt ut kamper sist uke.

Nå har de første videoene og bildene dukket opp som viser omfattende ødeleggelser, forkullede, utbombet bygninger og lik som ligger i gatene. CNN har geolokalisert og verifisert autentisiteten til disse videoene.

– Jeg er i sjokk, de dreper overalt. Det ligger lik i gatene, forteller en mann som har lastet opp videoer til sosiale medier.

Mannens navn er ikke oppgitt på grunn av personens sikkerhet, skriver CNN.

Ta en titt sier mannen, og filmer mens han går inn i en park.

– Se der borte er et lik, og en til, og enda en ...

I Tsjernihiv, som ligger i det nordlige Ukraina, opplyser ordføreren at byens kirkegård ikke klarer å håndtere alle de døde. En video som CNN har geolokalisert og verifisert viser at byen er sterkt preget av bygninger som ligger i ruiner og brann i gater.

– Det er fullstendig ødelagt. Du kan tydelig se at har vært et fullstendig blodbad her, sier ordfører Vladyslav Atroshenko.

Ber verden om å protestere

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer hele verden til å protestere mot Russlands krig i Ukraina torsdag 24. mars, skriver BBC News.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer verden til å protestere. Foto: AP

– Det knuser hjertet mitt, til alle ukrainere og alle frie mennesker på planeten. Derfor ber jeg deg om å protestere imot krigen. 24 mars er det nøyaktig en måned siden Russlands invasjon av Ukraina startet, sier Zelenskyj i en ny videotale som ble publisert på Twitter onsdag kveld.

– Fra denne dagen, og dagene som kommer, vis deg, kom deg ut i gatene i fredens navn. Kom med ukrainske symboler for å støtte friheten og livet. Gjør deg synlig og hørt. Si at mennesker betyr noe, at frihet og fred betyr noe. At Ukraina betyr noe, sier han.

Videre sier han at dette ikke bare dreier seg om krigen mot Ukraina, men at det også har store ringvirkninger. At Russland har startet en krig mot frihet.

– Russland forsøker å beseire friheten til alle menneskene i Europa, og alle i verden. De prøver å vise at rå og grusom makt betyr noe, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer folk verden rundt til å sammen demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina, en måned etter at den startet Du trenger javascript for å se video. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer folk verden rundt til å sammen demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina, en måned etter at den startet

En måned siden krigen startet

Det er i dag, torsdag 24. mars, én måned siden Russland invaderte Ukraina. Siden krigens start har mange mennesker mistet livet.

Minst 953 sivile er drept i Ukraina siden Russland invaderte landet 24. februar, 40 av disse er barn. Det meldte FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) tirsdag 22. mars i en pressemelding.

I tillegg har minst 1 557 personer blitt såret, som i stor grad er fra rakett-, artilleri- og luftangrep, skriver OHCHR i pressemeldingen. Det er trolig store mørketall på hvor mange som har blitt drept og skadd siden krigens start. .

Mange millioner mennesker har lagt på flukt siden krigen brøt ut. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har 3,5 millioner ukrainer flyktet til nabolandene. Det anslås også at 6,5 millioner mennesker er på flukt i landet.

Russland har ikke lykkes med å innta hovedstaden Kyiv, og også utenfor andre ukrainske byer har russiske soldater møtt motstand fra ukrainske styrker. Russland har også lidd store tap siden de invaderte Ukraina. Nato anslår at mellom 7000 og 15 000 russiske soldater har blitt drept.

Siden krigens start har vesten innført flere sanksjoner mot Russland. Tirsdag opplyste Det hvite hus at vestlige land kommer til å kunngjøre enda en runde med sanksjoner mot Russland. Det er ventet at disse sanksjonene skal bli kunngjort torsdag.

Ba USA om å skjerme russisk oligark

Tirsdag sa Zelenskyj at fredsforhandlingene med Russland var svært krevende og til tider skandaløst. For å tilrettelegge for fredsavtaler, skal han ha bedt USAs president Joe Biden, om å ikke sanksjonere mot den russiske oligarken Roman Abramovitsj.

Russisk-israelske Abramovitsj skal tidligere ha blitt kontaktet av det jødiske miljøet i Ukraina for å støtte forsøkene på en fredelig løsning på krigen.

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj. Foto: BEN STANSALL / AFP

Ifølge The Wall Street Journal skal det amerikanske finansdepartementet ha planer for en rekke sanksjoner mot Abramvotisj på grunn av Russlands krigføring i Ukraina. Samt oligarkens bånd til Russlands president Putin.

President Joe Biden ankom Brussel onsdag kveld og skal blant annet delta på toppmøter i Nato, EU og G7.

USA og Nato er bekymret for at Russland kan ta i bruk kjemiske eller biologiske våpen, eller atomvåpen. USA skal ha satt i gang forberedelser om hvordan USA og allierte bør reagere dersom Putin tar i bruk slike våpen.

Russland har kunngjort at de vil utvise amerikanske diplomater. Disse skal være stemplet som «persona non grata», ifølge en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.