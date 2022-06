Ukraina får langtrekkende presisjonsvåpen

Ukrainerne har i lang tid hatt en spesiell type rakettvåpen på toppen av ønskelisten.

Det var CNN som først kunne fortelle at ønsket nå vil bli innfridd. Dette er senere blitt omtalt også av New York Times.

Onsdag ble det bekreftet av den amerikanske presidenten Joe Biden.

Såkalte MLRS er kjøretøyer med mange utskytningsramper for raketter. USA har to forskjellige systemer, men de bruker de samme rakettene.

Rakettene ekspertene antar at ukrainerne får, har en rekkevidde på minst 70 kilometer. Det gir det ukrainske forsvaret muligheter de ikke har hatt til nå.

På Twitter forklarer militæreksperten Thomas C. Theiner at rakettene kan ramme kommandoplasser, forsyningslinjer og baser langt bak frontlinjen. Han viser på kart at rakettvåpnene rekker mye lengre enn de andre våpnene USA har gitt.

LANGT BAK FRONTEN: Med de amerikanske haubitsene M777 kan ukrainerne ramme den russiske frontlinjen. Med de nye rakettvåpnene kan de russiske forsyningslinjene bli truffet. Foto: Twitter/Theiner

Ikke den mest langtrekkende

De amerikanske våpnene kan bruke en lang rekke forskjellige raketter. Det var ett av målene under utviklingen at det skulle være mulig. Den største av rakettene faller inn i en annen kategori enn de andre.

Joe Biden gjør det klart at ukrainerne ikke kommer til å få denne raketten.

MGM-140 Army Tactical Missile System er ikke en artillerirakett. Den er det som kalles et kortdistanse ballistisk missil. Den kan ramme mål minst 320 kilometer fra utskytningsstedet.

Det betyr at den fra ukrainsk territorium kan gå tre fjerdedeler av veien til Moskva.

– Vi vil ikke gi ukrainerne muligheten til å gjennomføre angrep utenfor grensene til deres eget land, skriver Joe Biden i New York Times.

STORE GREIER: Amerikanske ATACMS Har så stor rekkevidde at store deler av Russland kan rammes fra ukrainsk territorium. Foto: US DoD

Presisjonsvåpen

Rakettene ukrainerne kommer til å få, er mest sannsynlig GPS-styrte med en rekkevidde på minst 70 kilometer. Disse rakettene med navnene M30A1, M31 og M31A1 har alle høyeksplosive stridshoder. Tidligere varianter hadde klasebomber.

Militærekspert Theiner skriver på Twitter at de andre amerikanske rakettene enten ikke er tilgjengelige eller er uaktuelle.

IKKE KLASEBOMBER: Thomas C. Theiner skriver på Twitter at USA ikke vil sende raketter med klasebomber til Ukraina. Foto: Twitter/Theiner

Rakettene har en såkalt «circular error probable» på fem meter. Rakettene ukrainerne og russerne bruker nå har en CEP på omtrent 170 meter.

IKKE PRESIST: Alle de hvite røykskyene kommer av nedslag fra russiske artilleriraketter i Ukraina De treffer over et stort område. Foto: RU DoD

Mye raskere

En annen stor forskjell på de nye våpnene og rakettvåpnene ukrainerne har nå, er hvor fort de kan lades om.

Det typiske russiske og ukrainske rakettvåpenet er BM-21 Grad. Det er en lastebil med 40 utskytningsramper. Hver av rakettene må plasseres i rampen med håndkraft.

Dette er en tidkrevende og slitsom prosess. De amerikanske rakettene blir på fabrikken plassert i moduler. Disse heises på plass med en løfteanordning som er en del av utskytningsrampen.

IKKE SLITSOMT: Amerikanske soldater som er i ferd med å lade om en HIMARS. Foto: US DoD

Med hjul eller belter

Amerikanerne har to forskjellige kjøretøyer som bruker disse rakettene. Den beltedrevne M270 har to rakettmoduler. Himars som går på hjul har bare én modul. Hver modul har seks raketter.

Kilder forteller til Washington Post og til Reuters at er Himars ukrainerne får. Det er et mekanisk enklere system. Det betyr at vedlikeholdet blir mindre vanskelig for ukrainerne.

Det er også Himars ukrainerne gjentatte ganger har bedt om.

MOBILT OG RASKT: M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) buker hjul. Foto: Lockheed Martin

Norge

Det norske forsvaret brukte M270 i en kort periode. Det ble på slutten av 1990-tallet kjøpt inn tolv vogner. Disse ble satt på lager etter få år.

Grunnen var at rakettene de kunne bruke hadde klasebomber. Norge har forpliktet seg til å ikke bruke klasevåpen. Vognene står fortsatt på lager opplyser Forsvaret til NRK. I årene som har gått har det ikke vært mulig å finne kjøpere.

STOR SLAGKRAFT: En norsk M270-vogn før de ble satt på lager. Rakettene disse vognene sender ut har grov kaliber og rekker langt. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Disse vognene kunne bli donert til Ukraina. Dersom det stemmer at ukrainerne bare vil få GPS-styrte raketter, er det mindre sannsynlig.

De norske vognene er fortsatt ikke oppgradert til M270A1. Det betyr at de ikke kan bruke GPS-styrte raketter opplyser Forsvaret.