Ukraina-ekspert: – En offensiv med små bevegelser

Mens det kommer meldinger om nye angrep på både Ukraina og Russland i natt, følger militære eksperter nøye med på hva som skjer ved fronten sør for den ukrainske byen Zaporizjzja.

Ukraina har presset seg inn i byen Verbove, og ser også ut til å ha ødelagt en viktig forsyningsvei for de russiske soldatene i området.

Målrettet offensiv

– Det er en offensiv med små bevegelser, men den er målrettet. Og med sine angrep så tvinger de russerne til å eksponere seg på en måte som gjør at Ukraina kan angripe med artilleri og droner, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til NRK.

En ukrainsk drone-enhet utenfor Kremmina. Enheten har til oppgave å ødelegge pansrede kjøretøy og infanteri. Foto: Bram Janssen / AP

Den russiske forsvarsledelsen er også frustrert over at Ukraina klarer å uskadeliggjøre både russiske kanoner og rakettartillerii, ifølge Ydstebø. Han mener dette skyldes at ukrainerne har fått bedre vestlige våpen som både er mer presise og pålitelige.

– Der de (red.anm.ukrainerne) klarer å få med seg artilleri, så er det faktisk slik at de klarer å ha tilstrekkelig av av artillerioverlegenhet til å føre krigen på egne premisser.

Angrep på Odesa

En kvinne ble skadet i et russisk rakett- og droneangrep på havnebyen Odesa i natt. Samtidig ble infrastruktur i havna skadet, opplyser guvernør Oleg Kiper.

Det oppstod brann i en høyblokk i Odesa etter et russisk angrep natt til mandag. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / Reuters

En høyblokk i byen begynte å brenne etter angrepet, men ble raskt slukket. Det bodde ikke folk i bygningen. Omfanget av skadene etter angrepet er foreløpig ikke helt klart.

Det ukrainske flyvåpenet sier de har skutt ned 19 doner og 11 russiske raketter natt til mandag.

Ukrainsk angrep på mot Russland

Det har også kommet meldinger om et ukrainsk droneangrep mot den russiske Kursk-regionen. Flere bolighus og en administrativ bygning ble skadet, ifølge lokale myndigheter. Hvor stort det ukrainske angrepet var, er heller ikke klart mandag morgen. Kursk grenser til Ukraina i øst.

Dronekrig

Det russiske forsvarsdepartementet sier de har uskadeliggjort fire droner over den nordvestlige delen av Svartehavet og Krim mandag. Det er ikke kommet meldinger om skader.

To droner som ble skutt opp fra Ukraina skal ha blitt skutt ned over Belgorod.

Ukraina tar sjelden på seg ansvar for angrep inne i Russland eller i russisk-kontrollerte områder i Ukraina, men har uttalt at ødeleggelse av russiske militære installasjoner er til hjelp for den ukrainske motoffensiven.