Ukraina – Russland: Det er alvor nå

30. desember fikk russiske TV- og nettbruker se bilder fra den russiske storbyen Belgorod som de knapt har sett før. I alle fall ikke fra sitt eget land.

Bilkameraer fanget opp eksplosjoner, sårede og døde mennesker midt i travel hovedgate i denne store byen sørøst i landet.

Dette er bilder og videoer som vi er vant å se fra ukrainske byer, som et resultat av russiske angrep.

Seinest skjedde det dagen før, ikke minst i millionbyen Dnipro. Det traff raketter eller rester fra nedskutte raketter kjøpesentre, skoler og sykehus.

Mer enn 30 sivile ble drept i de russiske angrepene 29. desember.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovet hevn, og den kom altså allerede dagene etterpå i form at et voldsomt angrep på Belgorod.

Myndighetene i Belgorod opplyser søndag at minst 24 mennesker ble drept i de ukrainske angrepene lørdag.

STORE SKADER. Mange biler kom i brann etter de ukrainske angrepene på Belgorod 30. desember. Foto: AFP

Det smeller i Fedosia

Årsakene til den dramatiske utviklingen i krigene i Ukraina de siste dagene, er flere.

Men en viktig utløsende faktor til at Russland nå ser ut til å endre taktikk å sende raketter og droner rett inn over ukrainske storbyen, er det vellykkede ukrainske angrepet mot havnen i byen Fedosia på den russisk-okkuperte Krim-halvøya tirsdag 26. desember.

Da klarte det ukrainske forsvaret, med bruk av britisk/franske Storm-Shadow-raketter, å senke det store russiske marinefartøyet Novotsjerkassk.

Og de senket ikke bare et 3000 tonn stort krigsskip.

Om bord var det også store mengder ammunisjon og raketter, som gikk i luften i et smell som kunne høres og sees over et stort område.

Dette skjedde etter at det ukrainske luftforsvaret de siste ukene hadde klart å skyte ned en rekke moderne russiske jagerfly.

Alt dette skal ha gjort den russiske presidenten Vladimir Putin rasende.

Det kan ha vært den utløsende årsaken til at han ga ordre om det største enkeltangrepet mot Ukraina siden invasjonen av landet 24. februar 2022.

Kharkiv – Belgorod – nabobyer i krig

Ukrainas hevn, ifølge kilder som har vært i kontakt med den amerikanske avisen The New York Times, var altså et omfattende angrep mot Belgorod, en by som ligger bare 30 kilometer fra grensen mot Ukraina, nord for landets nest største by Kharkiv.

Kharkiv ligger igjen bare vel 30 kilometer sør for grensen mot Russland.

Nå har krigen for fullt flyttet seg til disse to byene, som i fredelige tider bare ligger en times kjøretur fra hverandre.

MANGE DREPTE: Ifølge russiske myndigheter ble minst 24 mennesker drept i angrepene på Belgorod 30. desember. Foto: Reuters

Her har det tradisjonelt vært tette økonomiske og personlige bånd, også etter at innbyggerne etter 1991 befant seg i to forskjellige lan, Russland og Ukraina.

Kharkiv var et av målene for det som president Putin kalte en militær spesial operasjon.

Det endte med katastrofe for det russiske forsvaret, men også for store lidelser for befolkningen i denne byen med mer enn en og en halv million innbyggere.

Kharkiv har vært under mer eller mindre kontinuerlig beskytning under hele krigen.

Natt til nyttårsaften ble blant annet byens luksushotell Kharkiv Palace truffet.

STORE SKADER, Palace hotell fikk store skader etter det russiske angrepet på Kharkiv natt til 31. desember. Foto: Reuters

Videre opptrapping?

Krigen mellom Russland og Ukraina går inn i 2024 uten at det er noe som tyder på at partene er innstilt på fred.

Ukraina hadde håpet at de i 2023 med tung vestlig støtte skulle klare å jage de russiske angriperne ut av landet. Dette har de ikke klart.

Nå Russland nå begynner å bruke av sitt store arsenal av ulike raketter mot mål inne i de ukrainske byene, er det bare et spørsmål om tid før Ukraina begynner å svare på samme måte.

Landet har fått avanserte vestlige våpen, under forutsetning av at de ikke brukes mot selve Russland.

Hvor lenge kan de holde tilbake her, når de nå også etter hvert får muligheter til å angripe med F 16-fly, gitt av blant annet Norge?

Russland og president Putin, som hadde som mål å denazifisere og avmilitarisere Ukraina, er også milevidt unna de målene som den russiske presidentene satte i sin TV-tale natt til 24. februar 2022.

Hundretusener av soldater har mistet livet på slagmarken, millioner av ukrainere er drevet på flukt.

Når det nå det ropes på hevn på begge sider, kan det trolig bli verre. Mye verre, før det eventuelt kommer i gang samtaler for å få slutt på den mest omfattende krigen i Europa siden 2. verdenskrig.