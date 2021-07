– Russerne heier også på Ukraina. Det sier den russiske fotballentusiasten Dennis Smolenskij til den russiske nettavisen Sport-express.

Bildene av Smolenskij i russiske landslagsdrakt og flagg midt blant ukrainske fotballfans, har spredd seg på sosiale medier de siste dagene.

Dennis Smolenskij fikk lenge være i fred blant de ukrainske tilskuerne i Glasgow.

Smolenskij hadde dradd til Hampton Park i Glasgow 29. juni, for å heie på Ukraina i åttendedelsfinalen mot Sverige.

– Det er viktig å forstå at dette dreier seg om fotball, ikke politikk sier Smolenskij.

Han legger til at hans beste venn er en ukrainer. En annen god venn er polakk.

Provokatør? Dennis Smolenskij sier han fotball ikke må blandes med politikk. Foto: ROBERT PERRY / Reuters

Ble overfalt

Men Smolenskijs forsøk på å skape vennskap over politiske motsetninger endte ikke så godt.

Bilder og en video viser at han ble angrepet av ukrainske fotballfans, som rev fra ham det russiske flagget og en skinnlue med hammer og sigd.

Dennis Smolenskij etter at han var angrepet av ukrainske tilskuere. Foto: Bildet fra twitter

I tillegg dro en ukrainer ham så kraftig i den russiske landslagsskjorten han hadde på seg at den revnet.

Dennis Smolenskij fikk seg også et kraftig slag i ansiktet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hva er vennskap?

På sosiale medier har det kokt etter at bildene av den russiske fotballentusiasten spredde seg.

Meningene har vært delte om det var lurt av ham å møte opp på kampen på denne måten, samtidig som det pågår en blodig konflikt mellom Russland og Ukraina i Donbassområdet.

Dette etter at det militært sterkere Russland i 2014 utnyttet det politiske kaoset i Ukraina til å annektere Krimhalvøyen.

Det å bruke ordet «vennskap» mistet sin betydning for alltid da troppene deres med glede og godkjenning angrep og erobret Krim og Donbass skriver Vitalij Ovtsjarenko på Twitter.

Andre peker på at det ikke ble bråk da ukrainske fotballfans troppet opp med ukrainsk flagg på en kamp med det russiske fotballandslaget under EM i fotball i Frankrike i 2016.

Ukrainere langs frontlinjen: – Livet her er preget av frykt

Blokhin og Lobanovskij

Bloggeren Aleksander Melman skriver på radiostasjonen Moskvas Ekkos nettsider at den ukrainske suksessen på fotballbanen i 2021 bare er en forlengelse av den gangen både Russland og Ukraina var en del av Sovjetunionen.

Særlig på 1980-tallet var sovjetisk fotball dominert av Dinamo Kyiv, med stjernespilleren Oleg Blokhin og den legendariske treneren Valerij Lobanovskij i spissen.

Spillere fra Dinamo Kyiv var helt sentrale på det sovjetiske landslaget, som gjorde det godt både i VM i Mexico i 1986 og ikke minst, ble nummer to i Europamesterskapet i 1988, der de til slutt tapte 0–2 for et stjernespekket Nederland med Ruud Gullit og Marco van Basten i spissen.

Nå mener Melman at man er tilbake der man var, der russere er nødt til å forholde seg til det faktum at ukrainerne har de beste fotballspillerne, hvor vanskelig den enn er innse dette.

Det ukrainske landslagets nåværende trener Andrij Sjevtsjenko med gullballen som Europas beste fotballspiller i 2004, ved siden av statuen av trenerlegenden Valerij Lobanovskij. Foto: STRINGER/RUSSIA / REUTERS

Det engelske problemet

Lørdagens kamp mellom Ukraina og England skjer samtidig som forholdet mellom London og Moskva er på et absolutt lavmål.

Den britiske destroyeren Defenders «test» av Russlands suverenitet over Krimhalvøyen og de nære havområdene utenfor, kunne endt i full væpnet konfrontasjon mellom de to atommaktene.

Nato og Russland på kollisjonskurs etter dramatikken i Svartehavet

Selv om det er lenge siden, så trekkes nå også britens angrep på Krim tilbake på 1850-tallet som et eksempel på deres aggressive hensikter overfor Moder Russland.

Pest eller kolera

Derfor står mange russiske fotballfans over en nesten umulig oppgave når de skal velge hvem de skal heie på i kampen på Stadio Olimpico seint lørdag kveld.

Skal de heie på en nasjon som daglig framstilles som styrt av fasister i russisk TV, eller et land som etter episoden med Defender karakteriseres som det aggressive USAs forlengede arm i Europa.

Den britiske destroyeren Defender forlot fredag Svartehavet, der den 23. juni var langt inne i det Russland mener er deres farvann utenfor Krimhalvøyen. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Det bor mange russere og ukrainere i Italia. Mange av dem kunne nok i utgangspunktet ha tenkt seg til Olympiastadion for å se kampen mellom Ukraina og England lørdag.

Mange kommer nok også til å følge med på om det dukker opp nye russiske flagg mellom alle de gulblå ukrainske. Etter episoden på Hampton Park tirsdag er nok det ikke særlig sannsynlig.