Uklart når flytrafikken på Kanariøyene kan gjenopptas

Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste på Twitter like over midnatt at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen, men at flyplassen sør på Tenerife fortsatt var stengt.

Det er to flyplasser på Tenerife, én nord på øya og én sør, og den er den i sør de norske flyselskapene bruker.

Flyplassene ble stengt lørdag på grunn av en sandstorm, og en ny sandstorm feide over Gran Canaria søndag. Flyplassene ble da igjen stengt på grunn av dårlig sikt, før de senere ble åpnet igjen.

Dermed spredte det seg igjen usikkerhet, og mange passasjerer klaget over dårlig informasjon fra flyselskapene.

Flere tusen nordmenn sitter sandfaste på Kanariøyene.

SAS: Fortsatt dårlig vær

SAS og Norwegian har kansellert alle avganger til og fra ferieøyene.

Pressesjef John Eckhoff i SAS til NRK tidlig mandag morgen det er usikkert om flyvningene fra øygruppen kan gjenopptas i dag.

– Vårt mål er såklart å få passasjerene hjem så fort som mulig. Men for å få til det, må flyforholdene bli bedre, og det ser ikke lovende ut akkurat nå, sier Eckhoff.

– Det er fortsatt dårlig vær i området. Det er fortsatt finkornet sand som skaper problemer, og som trolig kommer til å skape problemer for flytrafikken utover dagen.

Ifølge Eckhoff har SAS nå seks fly som står værfaste på Las Palmas, og hvert av flyene skulle hatt 180 passasjerer om bord.

– Hvor sannsynlig er det at SAS flyr hjem derfra i dag?

– Det er vanskelig å spå. Vi håper på det beste, men for at vi skal kunne fly, må forholdene være gode, og flyene må også gjennom en teknisk sjekk. Hvis værforholdene tillater det, vil teknikere gå over flyene i dag, sier Eckhoff.

Han legger til at SAS følger situasjonen fortløpende, og at de tar en endelig beslutning på om de kan fly i dag eller ikke, senere i dag.

Ifølge Eckhoff har flyplassen har vært gjenåpnet flere ganger det siste døgnet, for så å bli stengt igjen på grunn av været. Status mandag morgen er at flyplassene er åpne, men med restriksjoner.

Flere tusen norske passasjerer sitter sandfast

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian sier til NRK mandag morgen at de har «noen tusen passasjerer» som sitter på Kanariøyene og venter på å komme seg hjem.

– Dette er en svært frustrerende situasjon for våre passasjerer. Været på Kanariøyene er skiftende. Det endrer seg løpende, så flyplassen har vært åpen, stengt og så åpnet igjen, og sånn har det vært gjennom hele helgen.

– Sånn som situasjonen er nå, er det dessverre uvisst når vi kan få sendt passasjerene hjem. Men vi følger situasjonen tett, sier han.

Det er fortsatt uklart om passasjerene kommer seg fra Kanariøyene i dag.

– Der er vi, som alle andre, avhengige av at været endrer seg. På grunn av flysikkerheten er det ikke mulig å fly inn eller ut av Kanariøyene nå, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian: – Vi vet like lite om når flyene kan ta av, som det våre reisende gjør

– I hvilken grad har dere klart å skaffe overnatting til de passasjerene som sitter sandfast?

– Vi har gjort det vi kan for å bistå med å skaffe hotellrom, men det har vært vanskelig, fordi hotellkapasiteten er helt sprengt. For Norges del er situasjonen slik at det er vinterferie, med veldig mange som skulle ned til Kanariøyene, og veldig mange som skulle opp igjen, noe som betyr det er ekstra mange som har trengt hotellrom, sier Sandaker-Nielsen.

VET IKKE: Det er uklart når de noen tusen passasjerene som skulle ha reist fra Kanariøyene med Norwegian, kan komme seg av gårde. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med reisende som har kritisert flyselskapene for manglende informasjon, og for at de er blitt dårlig ivaretatt. Mange har måttet sove på flyplassen.

– Jeg skjønner godt at folk er frustrerte. Vi er i en situasjon hvor vi er prisgitt at vi kan fly. Nå kan vi ikke fly, flyplassen har stort sett vært stengt siden lørdag. Vi skulle gjerne ha tekstmelding til passasjerene med informasjon om ny flytid, men det har ikke vært mulig, rett og slett fordi vi ikke vet selv, sier Sandaker-Nielsen.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon for de reisende, men det har også vært vanskelig å gi informasjon når man faktisk ikke har noe konkret å melde. Vi vet like lite om når flyene kan ta av fra Kanariøyene, som det våre reisende gjør.

Norwegian har en avgang fra Oslo til Las Palmas klokken 9 mandag morgen. Den blir i første omgang noe forsinket, i håp om at den kan fly senere i dag.

– De som skal reise med den avgangen, får direkte beskjed av oss via sms, sier Sandaker-Nielsen.

Til sammen ble åtte små og store flyplasser på øygruppen stengt i helgen. Flyplassoperatøren Aena opplyser at 822 flyginger så langt er påvirket.

Passasjerene blir oppfordret til å sjekke med flyselskapene om status for flygingene deres.

SANDSTORM: Mange hundre flyvninger er påvirket på grunn av sandstormen som har rammet Kanariøyene. Her forsøker to reisende å beskytte seg mot de små sandkornene utenfor flyplassen på Tenerife. Foto: Andres Gutierrez / AP

Barnefamilier sover i avgangshallen på Tenerife

Maiken Wikestad Tobiassen som skulle fløyet hjem til Norge fra Tenerife søndag, er fortsatt i villrede om når hun og familien hennes får fly.

SOVER PÅ FLYPLASSEN: Maiken Wikestad Tobiassen er værfast på Tenerife. Foto: Privat

Sammen med familiemedlemmer, deriblant en tiåring og en ettåring, venter hun i uvisshet sammen med andre fra Norge, Sverige og Danmark.

De har ventet på flyplassen siden klokka 19 søndag kveld.

– Nå ble det opplyst over høyttaleren at flyet er kansellert. Vi får ikke hotellrom og må sove på flyplassen med barna, sier hun til NRK ved midnatt.

Mange flypassasjerer som er rammet av flystansen er innkvartert på hotell, men ikke alle har fått tilbud om overnatting. Mange har overnattet på flyplassen, og flere har klaget over dårlig eller mangel på informasjon fra flyselskaper og reiseoperatører.

GUL HIMMEL: Mange flypassasjerer ventet søndag ettermiddag på flyplassen i Las Palmas. Foto: BORJA SUAREZ / Reuters/NTB Scanpix

Værfenomen

Sandstormen var den sterkeste på mange år. Værfenomenet Calima skjer når sand fra Sahara-ørkenen blåser ut over Atlanterhavet.

Det skjer rundt 20 ganger i året, men så voldsom sandstorm som denne helgen er uvanlig.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forklarer at denne sandstormen skyldtes et høytrykk utenfor Spania som kombinert med et lavtrykk sør for Kanariøyene, fører til kraftig vind.

Vindretningen fører til at sand fra Sahara føres rett mot øygruppen.