Ekteparet saksøkte Monsanto etter at de fikk kreft. De knyttet diagnosen til ugressmiddelet Roundup, og således virkestoffet glyfosat, som ekteparet brukte systematisk i hagearbeid i over 30 år.

Begge fikk samme kreftdiagnose: Non-Hodgkins lymfom, en variant av lymfekreft.

Juryen i California ga dem medhold og satte erstatningssummen mandag til mer enn 2 milliarder dollar.

Det kan komme til å koste Bayer dyrt. Tirsdag stuper aksjen igjen på børsene. Nå er den på sitt laveste på syv år.

Bayer er i hardt vær etter oppkjøpet av Monsanto. Mange av aksjonærene har ikke lenger tillit til administrerende direktør i Bayer, Werner Baumann. Foto: INA FASSBENDER / AFP

13.000 søksmål mot selskapet

Dommen er den siste av flere tap for det tyske legemiddelselskapet Bayer, som i fjor kjøpte Monsanto, noe som har ført til svært sterke reaksjoner fra Bayers aksjonærer.

Selskapet har så langt tapt tre saker der de er saksøkt for at Roundup har forårsaket Non-Hodgkins lymfom.

Bayer kunngjorde i april at mer enn 13.000 søksmål mot selskapet er levert inn i USA alene, relatert til Roundup.

Administrerende direktør i Bayer, Werner Baumann, måtte nylig innkalle til krisemøte etter kritikk fra aksjonærer. Foto: Martin Meissner / AP

Bayer anker

Amerikanske myndigheter ga i fjor grønt lys til tyske Bayers oppkjøp av amerikanske Monsanto, som utvikler genmodifiserte frø og står bak blant annet ugressmiddelet Roundup med det omstridte virkestoffet glyfosat.

Monsanto fremholder fremdeles at ugressmiddelet ikke kan knyttes til krefttilfellene. I en uttalelse fra Bayer uttrykker selskapet skuffelse over juryens avgjørelse og sier at det vil anke kjennelsen.

I mars ble Monsanto dømt til å betale 81 millioner dollar i erstatning til en pensjonist som fikk kreft etter lang tids bruk av ugressmiddelet Roundup.

Advokatene til de to siste saksøkerne beskrev mandagens seier som historisk, med erstatningssum, kompensasjon og kostnader på til sammen 2,055 milliarder dollar.

De helsemessige konsekvensene av virkestoffet glyfosat er kjernen til striden rundt produktet Roundup og Monsanto. Foto: JOSH EDELSON / AFP

Bayers aksjonærer reagerer

Sammenslåingen av den tyske legemiddelgiganten Bayer og landbruksgiganten Monsanto resulterte i verdens største aktør innen frø og plantegift, men har opprørt aksjonærene i Bayer.

Nylig måtte styret innkalle til krisemøte etter at aksjonærene viste sin mistillit til styret på grunn av oppkjøpet.

Bayers aksjonærer på vei til møte 26. april. Utenfor Bayers lokaler i Bonn møtte de aktivister som demonstrerte mot oppkjøpet av Monsanto. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Monsanto førte liste over kritikere

Denne uken ble det kjent at fransk politi har åpnet etterforskning av Monsanto, etter at det ble avslørt at selskapet har ført lister over kritikere.

Samtidig varsler bioteknologi- og legemiddelkonsernet Bayer at de har satt i gang undersøkelser i datterselskapet.

– Dette er ikke måten Bayer fører dialog med samfunns- og interessegrupper. Vi ber om unnskyldning for denne oppførselen, sier Bayer.

Personene som sto på listene, vil bli orientert av et advokatfirmaet som gjennomfører den interne granskingen. Bayer understreker likevel at det ikke er noen indikasjoner på at Monsantos kartlegging av kritikere var ulovlig.

«Better safe than sorry!» oppfordret representanter fra «Stopp Glyfosat koalisjonen» som ledet oppropet for et forbud mot ugressmiddelet i EU. Foto: JOHN THYS / AFP

Forskere, journalister og politikere på listen

Fransk politi har altså også satt i gang en etterforskning.

Det var fransk presse som avslørte at Monsanto hadde ført lister med navn på omkring 200 forskere, journalister og politikere som har vært kritisk til selskapet og dets produkter.

Det franske TV-selskapet France Televisions opplyste søndag at de planlegger å anmelde selskapet.