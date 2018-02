Ugly Models viser seg fram på moteuka i London

Fredag åpner moteuka i den britiske hovedstaden, og flere av modellene som skal gå nedover catwalken kommer fra Ugly. Byrået bidrar til mer variasjon blant de ellers så «perfekte» modellene som vanligvis deltar på motevisninger.

Modellbyrået Ugly Models har satt sammen en katalog med folk som vanligvis ikke går under karakteristikken modeller. Foto: BEN STANSALL / AFP

– Firmaet feirer egentlig mangfoldet og lyser opp moteverdenen, i stedet for å bare bruke standardmodeller, sier eier av Ugly models Marc French til AFP.

Han beskriver det som et modellbyrå med karakter.

Kul og annerledes

– Fra feit til tynn, stor til liten. Hva som helst: vi har det, sier han.

Den franske skuespilleren, filmprodusenten og regissøren Gérard Depardieu har medvirket i nesten 150 filmer siden debuten i 1965. Modellbyrået Ugle Models hyller han som sexy og kul. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Afp

Han trekker fram den franske skuespilleren Gérard Depardieu som eksempel.

– Jeg mener, se på ham. Han er så full av karakter og karisma. Han blir sexy fordi han er så kul og så annerledes.

– Den perfekte modellen for Ugly Models er en som er totalt komfortabel med den vedkommende er. Vi retusjerer ikke bildene for vi vil at modellene skal se ut akkurat som de er, sier Marc French.

Byrået ønsker også å dempe presset unge føler i dag for å fremstå perfekt.

Ugly Models vil ikke at folk skal streve etter å endre utsende sitt. Nå brukes flere av modellene under årets moteuke i London. Foto: BEN STANSALL / AFP

Modellbyrået ble grunnlagt i 1969 og har hatt flere store selskaper på kundelistene, deriblant Burberry, Mercedes og Jack Daniels.