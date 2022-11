Uganda angriper Vesten for dobbeltmoral

– Vi kan ikke akseptere en regel for dem og en annen regel for oss, skriver presidenten i Uganda på sin blogg. Det melder AFP.

Yoweri Museveni peker på at i Tyskland blir et vindkraftverk delvis revet for å utvide en kullgruve.

Samtidig har Uganda fått kritikk for å ha inngått en avtale om å utvinne olje. Selskaper fra Frankrike og Kina skal investere 100 milliarder kroner i landet.

Hvis alt går etter planen vil Uganda begynne å eksportere olje om tre år.

Avtalen innebærer blant annet oljeboring i en nasjonalpark. Det har ført til sterk kritikk fra aktivister og til at EU-parlamentet i september vedtok en resolusjon om at prosjektet må utsettes.

– Vi vil ikke tillate at fremskritt i Afrika skal blir offer for at Europa mislykkes i å nå sine egne klimamål, skriver Museveni.

Demonstranter laget i helgen en gigantisk gul X ved Garzweiler-gruven. Den gule X-en er et symbol på kampen mot kullgruvedrift og kullkraftverk. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Kullgruve i Tyskland

Tyskland har åpnet for mer bruk av kull i kraftproduksjonen etter at Russland har stoppet gasseksporten, skriver Ecowatch.

Deler av Keyenberg vindkraftverk i Tyskland er allerede demontert. Grunnen er at kraftverket står ved siden av en kullgruve og selskapet som driver den vil utvide gruven.

Kull fører til rundt dobbelt så store utslipp CO 2 for samme mengde energi.

Presidenten i Uganda skriver at rivingen av Keyenberg vindkraftverk gjør narr av vestlige løfter om klimamål.

Stor oppmerksomhet i Uganda

Saken om kullgruven i Tyskland har fått stor oppmerksomhet i Uganda etter at klimaaktivisten Vanessa Nakate besøkte Garzweiler i oktober.

Vanessa Nakate er til stede på klimatoppmøtet. Foto: Peter Dejong / AP

Nakate er en av Afrikas mest kjente klimaaktivister.

Afrika har det klart laveste CO₂ -avtrykket av verdensdelene. De står for rundt 3 prosent av de totale utslippene.

Nakate sier til AP at hun reiste til Garzweiler for å se på ødeleggelsene som utvidelsen av gruven fører med seg.

– Jeg kom ikke bare for å se hvordan ødeleggelsene påvirker folk på dette stedet, men også folk i mitt hjemland Uganda, sa hun.

Nakate sier at endrede værmønstre endrer Uganda og at de opplever ekstreme klimaforhold der på grunn av den globale oppvarmingen.

– Utvidelsen av denne kullgruven fører til at kulturer, tradisjoner og historie fra dette stedet blir ødelagt, sier hun.

Garzweiler-kullgruven er ikke som man forbinder med en gruve, men et åpent hull i jorden. Foto: Michael Probst / AP

Nesten like store utslipp som Norge

Det er brunkull som utvinnes i gruven i Garzweiler. Brunkull er regnet som den minst klimavennlige formen for kull.

Gruven har fått navn etter landsbyen som tidligere lå der. Den dekker et område på 48 km². Når den nå skal utvides må ikke bare et vindkraftverk rives. Innbyggerne i landsbyen Lützerath har forlatt hjemmene sine fordi gruven skal utvides.

Gruven leverer kull til kraftverkene Neurath og Niederaussem. Ifølge Statista er de nummer to og tre på listen over bedriftene i Europa som slipper ut mest CO₂.