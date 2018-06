Uenighet om Kims løfter kan stoles på: – Galskap å gi fra seg atomvåpen nå

Etter det historiske toppmøtet i Singapore 12. juni, presenterte Donald Trump og Kim Jong-un en felles erklæring.

Trump forplikter seg til sikkerhetsgarantier mot at Kim skal arbeide for fullstendig kjernefysisk nedrusting av den koreanske halvøya, står det i avtalen.

Spørsmålet flere nå stiller seg, er om man kan stole på at Kim overholder sin del av avtalen?

Avtalen mellom USA og Nord-Korea Ekspandér faktaboks 1. USA og DPRK forplikter seg til å etablere nye forhold mellom USA og DPRK i samsvar med ønsket fra de to landenes folk om fred og velstand. 2. USA og DPRK vil forene sitt arbeid for å bygge et varig og stabilt fredsregime på den koreanske halvøya. 3. I bekreftelse av Panmunjom-erklæringen fra 27. april 2018, forplikter DPRK til å arbeide for fullstendig kjernefysisk nedrusting av den koreanske halvøya. 4. USA og DPRK forplikter seg til å finne og identifisere POW / MIA-rester (krigsfanger og savnede i kamp, red.anm.), inkludert umiddelbar repatriering av dem som allerede er identifisert.

TROR IKKE KIM GIR FRA SEG ATOMVÅPNENE: Jo Jakobsen er professor på Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Foto: Privat

– Vi må dele det i to. Hvis vi snakker om fred, stabilitet og avspenning, er det all grunn til å tro at Nord-Korea følger avtaleteksten. Snakket man om en fullstendig nedrustning, er det helt uaktuelt, mener professor på institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

– Som en mafiaorganisasjon

Han mener Nord-Korea ikke har noen incentiver for å kvitte seg med alt av atomvåpen, og påpeker at det er atomvåpen som gjør at Nord-Korea blir tatt på alvor.

– Det er et regime som kan beskrives som en mafiaorganisasjon under dekke av å være en stat som nå er anerkjent som en vanlig stat. Grunnen til at Nord-Korea har fått den statusen, er at de har utviklet atomvåpen, sier Jakobsen.

Han tror i beste fall at Nord-Korea kvitter seg med noe atomvåpen, men langt ifra alt.

– USA har en tradisjon for å angripe regimer de ikke liker, og atomvåpen er garantisten mot det. Det vil være galskap å gi fra seg atomvåpen for Nord-Korea nå.

Tror på nedrustning

OPTIMIST: Vladimir Tikhonov er professor i Kina- og Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: UIO

Vladimir Tikhonov er professor i Kina- og Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Han er langt mer optimistisk med tanke på at Nord-Korea skal kvitte seg med atomvåpen.

– Ser man 15–25 år frem i tid, tror jeg to ting kan få Nord-Korea til å kvitte seg med atomvåpnene:

Sikkerhetsgarantier fra USA, Russland og Kina. At atomvåpnene for eksempel kan oppbevares av Kina.

– Det siste er noe som diskuteres i offentligheten i Kina og Russland, sier Tikhonov til NRK.

Han sier reaksjonene på avtalen i Sør-Korea er «utrolig positive», og at folk føler det var et skritt nærmere fred.

– Jeg har sett at mange mener det er en dårlig deal for Trump. Jeg er ikke enig i det. Ja, det er bare en begynnelse, men en god begynnelse, sier Tikhonov til NRK.

– Vil lette på sanksjoner

Selv om Jo Jakobsen er skeptisk til at Nord-Korea gir fra seg atomvåpen, har han tro på en forsoningsprosess.

– Nord-Korea kommer ikke til å gjennomføre tester i nærmeste fremtid. Sånn sett har man lyktes.

Han tror nå det blir slutt på de tyngste økonomiske sanksjonene.

– Jeg tror det er realistisk på grunn av den gryende legitimiteten Nord-Korea har fått. Ingen er interessert i den voldsomme spenningen som har vært, sier Jakobsen.