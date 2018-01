Uenige om Parisavtalen hindrer økonomien

Da det timelange møtet var over, kom det tydelig fram at de to lederne er helt uenige om Parisavtalen.

Trump ville helst snakke om det gode handelsforholdet mellom de to landene.

Men i spørsmålsrunden ble han utfordret på Parisavtalen som han har trukket USA ut fra, men som Norge støtter.

– Avtalen var veldig urettferdig for USA, og straffet oss hardt. Det gjorde det vanskelig for oss å drive handel. Vi er et land med mye olje, gass og kull, svarte Trump.

Han utelukker ikke en annerledes klimaavtale, om den er mer gunstig for USA.

Trump mener Kina og Russland har fått en mye bedre avtale.

Fikk svar fra Solberg

Presidenten mener Parisavtalen gjør det umulig for USA å drive handel.

Solberg svarte med å påpeke at Norge har strenge reguleringer for å nå Paris-målene.

Hun sa at klimareguleringene faktisk er delaktig i at USA har et handelsoverskudd i forhold til Norge, med tydelig henvisning til de mange Tesla-kjøperne i Norge.

– Man mister ikke gode forretningsmuligheter med gode klimastandarder, sa Solberg.

Statsministeren utdypet dette overfor NRK etter møtet.

– Jeg prøvde å appelere til hans businessforståelse. Våre sterke klimakrav gjør at biler som amerikanske Tesla kommer inn i stort monn i Norge. Jeg ville vise veien inn med næringsmulighetene, sier Solberg til NRK.

Trump om handel med Norge: – Det er sjokkerende

Trump sa det var gledelig å fortelle om de øknomiske båndene mellom Norge og USA.

Trump smilte da han sa at USA selger mer til Norge enn de kjøper.

– Vi har et handelsoverskudd. Noe som er sjokkerende. Hører dere? Overskudd! Det er ikke så mange av dem. Du må gå tilbake og undersøke med folkene dine, spøkte Trump mens Solberg smilte.

President Donald Trump har lovet å redusere USAs underskudd i handelen med utlandet ved å angripe det han kaller urettferdig handelspraksis, som han sier har kostet USA millioner av arbeidsplasser i industrien.

Trumps mål er å gjøre «America great again», og en viktig del av det er å redde amerikansk industri.

Trump mener USA har kommet uheldig ut av handelsavtaler med andre land. Han mener de har svekket konkurranseevnen til amerikansk industri.

Solberg skrøt av Tesla-kjøpere

Stemningen virket god mellom de to statslederne også før møtet,

– Norge er en god kunde, alliert og venn, sa Trump før møtet startet.

Etter møtet roste også Trump Norges militære innsats helt siden andre verdenskrig.

Han la vekt på Norges innsats i Afghanistan og i kampen mot IS.

