Ubekreftede kilder: Kim Jong-un er på hemmelig besøk i Beijing

Tre ulike kilder skal ha bekreftet at Nord-Koreas leder Kim Jong-un er i Beijing, sannsynligvis for å treffe Kinas president.

SPERRET: Politibiler sperrer gate i Beijing Foto: FRED DUFOUR / AFP

Det er nyhetsbyrået Bloomberg som først meldte at Kim Jong-un etter alt å dømme er i den kinesiske hovedstaden, og siterer tre ulike anonyme kilder. De ønsker ikke å bli navngitt, grunnet sakens sensitivitet.

Det er i så fall første gang Kim Jong-un har tatt turen til utlandet, siden han kom til makten i 2011.

PÅ BESØK? Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal være på besøk i Beijing. Foto: KCNA VIA KNS / AFP

Sperrede gater i Beijing, og synlig høy sikkerhet tyder også på at en person av stor betydning er kommet til byen.

Ikke i NRKs nabohus

Spesielt gjelder dette utenfor gjestehuset Diaoyutai, der embetsmenn ofte bor når de besøker Beijing. Her er det et femtitalls politibiler nå, skriver SCMP.

Da USAs president besøkte Kina i fjor var hotell St. Regis, like ved NRKs kontor, sperret av med høye gjerder og sikkerhetsfolk overalt. Dersom Kim Jong-un er i Beijing bor han ikke på dette luksushotellet, for her er det i dag ikke stor aktivitet.

Japanske Nippon TV viste tidligere opptak av et tog som kom til Beijing, som lignet på det Kim Jong-uns far, Kim Jong-il, brukte, da han like før sin død kom til den kinesiske hovedstaden.

Den nordkoreanske lederen kan ha krysset grensen med spesialtog over elva til den kinesiske byen Dandong, som ligger nord i Kina. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo melder om høy sikkerhet i dette området de siste dagene.

Toppmøte på agendaen

Hvor lenge Kim kommer til å være i Beijing, og hvem han kommer til å treffe, er ikke kjent, men sannsynligvis handler besøket om hvordan Nord-Korea skal håndtere et eventuelt toppmøte med USAs president.

TOPPMØTE: Sannsynligvis er et eventuelt toppmøte mellom Donald Trump og Kim Jong-un grunnen til at Nord-Koreas leder er kommet til Beijing Foto: Evan Vucci Wong Maye-E / AP

Kina er Nord-Koreas nærmeste allierte, men forholdet mellom de to har surnet etter at Nord-Korea trappet opp sitt atomvåpenprogram, og har vendt det døve øret til råd fra Kina.

Beijing har vært med på stadig sterkere FN- sanksjoner mot det nordkoreanske regimet, noe som har provosert Pyongyang.

Dersom Nord-Korea og USA går videre med planene om et toppmøte, er det trolig ønskelig for Pyongyang å ha Kina i ryggen.

Utviklingen på den koreanske halvøya er av stor betydning for Kina, og Beijing skal være misfornøyd med at de har vært på sidelinjen av samtaler som har skjedd mellom Sør- og Nord-Korea i forbindelse med De olympiske lekene i Pyeongchang.

Saken oppdateres