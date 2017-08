Ubåtmysteriet: Ville hindre at liket fløt til havoverflaten

DNAet som kobler journalisten Kim Wall til torsoen som ble funnet i havet utenfor København utgjør ifølge dansk politi et gjennombrudd i etterforskningen av ubåtmysteriet.

Under en pressekonferanse i dag fortalte Københavnpolitiet at DNA-spor ble sikret i familiens bolig 12. august, fra Walls hårbørst og tannbørste. I tillegg ble det funnet blodrester i Peter Madsens ubåt Nautilus.

Det var disse sporene som gjorde at de kunne koble det lemlestede kvinneliket til journalistens DNA.

Fant metall på kroppen

– Vi bekrefter at det er én og samme person, sier lederen i Københavnpolitiets drapsenhet Jens Møller.

Han sier det er tvilsomt at de vil finne DNA fra en eventuell gjerningsperson på torsoen, fordi den har ligget så lenge i vannet. Politiet antar at de endelige resultatene fra obduksjonen vil være klare om to-tre uker.

​I obduksjonen av liket er det også funnet metall og bevis som tyder på at gjerningspersonen har prøvd å hindre at gasser skulle lekke ut av kroppen.

– Metallet og skadene på kroppen kan ha blitt påført for at den skulle tømmes for luft slik at den skulle synke lettere.

Politiet har foreløpig ingen klar dødsårsak. I tiden fremover skal det utføres ytterligere rettsmedisinske analyser for å fullføre obduksjonen.

– Det tar lang tid fordi lemmene er fjernet.

Møller opplyser videre at det vil bli aktuelt å snakke med Peter Madsen etter de nylige funnene. Madsen har selv opplyst at det skjedde en ulykke om bord på ubåten og at han deretter dumpet Kim Wall på sjøen.

