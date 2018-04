Ubåtekspert avviser Madsens forklaring

Madsen har forklart at han gjorde en feil med ventilene, og at gass ble lukket inne i ubåten i stedet for å bli sendt ut. Han har forklart at han selv var på dekk, og at han ikke fikk opp luken på grunn av undertrykk i ubåten. Dermed døde Kim Wall av forgiftning, ifølge Madsen.

Ubåteksperten Ditte Dyreborg fra det danske forsvaret var den første som fikk gå om bord i ubåten «Nautilus» etter at den var hevet og tømt for vann.

Hun mener Peter Madsens forklaring ikke er sannsynlig.

– Undersøkelsene viser at det ikke er tegn på hverken kullos eller Co₂, forteller Dyreborg i retten tirsdag formiddag.

Tror ikke Wall døde av gass

Utstyret som er brukt kan måle selv svært små mengder, forklarer hun.

– Vi kunne ikke finne noe, og ut fra Peter Madsens forklaring, ville man kunne finne gasspartikler i luften, sier Dyreborg, som legger til at en rekke filtre i innsugningsrørene og kompressorsystemet er undersøkt.

Ekspertens vitnemål inneholder en rekke tekniske beskrivelser, men konklusjonen er ikke til å ta feil av:

Hun sier rett ut at hun ikke tror Kim Wall døde som følge av gassforgiftning i ubåten.

– Det ville ha vært spor ved filtrene, sier Dyreborg.

Tror ikke Wall var lukket inne

Dyreborg tror heller ikke at Kim Wall var lukket inne i ubåten som følge av undertrykk slik Madsen har forklart.

Hun sier tester ikke viste noe uvanlig med motoren.

– Det var ikke noe uvanlig ved de testene av motoren vi gjorde.

– Så dere fant ikke noe feil på motoren?

– Nei.

Strid om rapport

Peter Madsen er ikke enig i konklusjonen i rapporten til Ditte Dyreborg fra det danske forsvaret. Derfor har han skrevet en egen rapport med tre mulige tekniske scenarier for å motbevise Ditte Dyreborgs redegjørelser.

Forsvarer Betina Hald Engmark poengterer at Dyreborg ikke tidligere har vært om bord i ubåten og ikke kjenner dens egenskaper.

– Vet du da hva som er nomalt på «Nautilus»? spør forsvareren.

– Nei, svarer Dyreborg.

– Er det korrekt at de ubåtene du som regel beskjeftiger deg med er ganske dyre?

– Ja, de kan koste opp til en halv milliard kroner, og er vesentlig større enn Nautilus. Jeg har aldri før vært i en ubåt på samme størrelse som «Nautilus», sier Dyreborg.

«Såpekasseubåt»

Ditte Dyreborg blir beskrevet som en ubåtveteran i det danske forsvaret. Hun har en lang fartstid fra Forsvaret, og regnes som en av landets fremste eksperter på ubåter.

I 40 år levde hun som Cliff Dyreborg før hun gjennomførte en kjønnsoperasjon i Thailand, skriver Berlingske Tidende.

Hun har foretatt flere undersøkelser av ubåten, de første gikk på sikkerheten i ubåten.

– Det var en såpekasseubåt, sier Dyreborg i retten.

Hun mener den ikke ville vært sikkerhetsgodkjent.

Peter Madsen rister på hodet, og utveksler noen ord med forsvareren.

Peter Madsen følger intenst med, og ser mye på kapteinløytnanten. Under andre vitnemål har han stort sett ned i bordet. Madsen har på sorte briller og er kledd i en sort T-trøye med en svart dressjakke over.

– Bevisst senket

Ditte Dyreborg var involvert helt fra starten i ubåtsaken. Hun fikk beskjed om å slippe alt hun hadde i hendene da ubåten var savnet.

Senere viste det seg at ubåten hadde sunket. Da hun fikk høre forklaringen om hvordan det hadde skjedd, reagerte hun umiddelbart:

– Da sier jeg at ubåten ikke kan synke sånn. Jeg sier det allerede til politiet i Dragør, at jeg formoder at det er en bevisst handling, sier Dyreborg i retten.

Peter Madsen har også erkjent at ubåten ble senket med vilje.

TESTET: Kapteinløytnant Ditte Dyreborg var den første som undersøkte ubåten. Hun vitnet i retten tirsdag formiddag etter påskeferien. Foto: OLA HANA / NRK

Sa han sendte sms etter Walls død

Rettssaken fortsatte tirsdag morgen etter påskeferien. På den siste rettsdagen før høytiden avsluttet Peter Madsen sin forklaring.

Han sa da at han hadde sendt kona en tekstmelding 20 minutter etter at Kim Wall skal ha vært død. Han skrev:

«S, jeg er på eventyr med Nautilus. Har det godt. Seiler i havblikk og månelys. Dykker ikke. Kyss og klem til kattene.

S er altså Madens daværende kone, som NRK velger å ikke identifisere.

– Jeg har det vanskelig med å forstå situasjonen din. Du har overskudd til å sende den SMS-en, men ikke til å ringe etter hjelp, sa aktor Jakob Buch-Jepsen.

Madsen har forklart at Wall døde rundt 23.05. Tekstmeldingen ble sendt 23.25.

Madsen har tidligere forklart at han parterte Kim Wall ved 07-tiden på morgenen dagen etter. Retsmedicinsk Institut mener at skadene på kroppen ble påført tidligere enn dette.