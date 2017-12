Tyver stjeler biler med ny teknikk – bilbransjen jakter desperat på mottrekk

Bransjen jakter nå intenst på mottrekk. De vil ha alternativer til dagens bilnøkler for å få en slutt på biltyveriene, skriver Sveriges Television.

Ni biler stjålet

Politiet mistenker nå at ni biler er stjålet i Jönköping fylke med denne teknikken i år. Et av tyveriene skjedde på Lummervägen i Värnamo natt til 13. september.

Tyvene brukte noe som likner et nettbrett for å fange opp signalene fra bilnøkkelen inne i huset. Så bruker de brettet til å låse opp bilen og starte den.

Bilen i dette tilfellet var en Mercedes-Benz der politiet beregnet verdien til rundt en million kroner. Det er mange luksusbiler som er stjålet i Jönköping. Her er eksempler på noen av de stjålne bilene.

Den 13. september: Mercedes AMG 63S, stjålet i Värnamo

Den 14. september: En BMW X3 xDrive stjålet i Jönköping

Natten mellom 24. og 25. september: Mercedes-Benz GLE 350 D stjålet i Jönköping.

Flere tilfeller av bilinnbrudd i BMWer der ratt med airbag og elektronikk er stjålet i Värnamo

Blitt svært vanlig

Tyveriene har blitt så vanlige at bilbransjen nå ser på alternativ til de eksisterende nøkkelsenderne.

– Vi kan gå tilbake til en nøkkel som du vrir på. Vi undersøker til og med alternativet med at hvis signalene skal sendes så må nøkkelen være i bevegelse. Eller det kan være nødvendig å ha nøkkelen i lomma, sier Bertil Moldén som er direktør for bransjeorganisasjonen Bil Sweden.

En måte å beskytte seg mot tyveriene er å plassere nøklene i en metallboks inne i huset eller å ha bilen i en låst garasje.

Ingen tatt i år

Til tross for at tyveriet på Lummervägen ble fanget opp av overvåkningskamera så har ikke politiet pågrepet noen for de nøkkelløse tyveriene i Jönköpings fylke.

Slik operer ikke de moderne biltyvene i Sverige. Nå jakter bilbransjen i vårt naboland på mottrekk mot tyver som finner datasignalene til moderne bilnøkler. Foto: Comnet / Scanpix

Bertil Moldén mener at politiet rundt om i Sverige prioriterer disse tyveriene forskjellig.

– Politiet har vel kontroll på hvordan disse ligaene opererer, men savner ressurser for å slå til mot dem. Enkelte politidistrikt har likevel vært vellykkede i jakten, sier han.

Politiet lykkes for noen år siden å stoppe en biltransport på vei ut av Sverige. Dette takket være at en av de stjålne bilene hadde en GPS montert som sendte ut bilens posisjon. Biltransporten var lastet opp med bilar av merkene Posche, Mercedes och Land Rover.

Raskt ut av landet

Politiet i Jönköping er ikke enige i at de ikke prioriterer biltyveriene.

– Det er jeg ikke enig i. Vi forsøker å se på hele landet under ett og forsøker å samordne etterretningsarbeidet. Vi forsøker også å forebygge, sier Tommy Thorngren, pressetalsperson hos politiets Region Öst.

Og han fortsetter:

– Vi vet at det er vanskelig forbrytelser å etterforske etter at de har skjedd. Disse bilene føres raskt ut av landet etter at de er stjålet, sier Thorngren.