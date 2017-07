Tyskland: – USA-sanksjoner mot Russland er i strid med folkeretten

Tysklands næringsminister er bekymret for tyske og europeiske bedrifter etter at USA har varslet økonomiske sanksjoner mot Russland.

– Vi mener simpelthen at tiltakene er i strid med internasjonal lov, uttalte Zypries til det tyske mediehuset Funke.

Zypries mener det er urimelig at amerikanerne straffer tyske bedrifter i den nye politikken de legger opp til overfor Russland.

Rammer energisektoren

Det er særlig firmaer innen energisektoren som vil bli rammet. Flere selskaper samarbeider med russerne, blant annet om en av Vladimir Putins viktigste satsinger; gassledingen Nord Stream 2, som skal forsyne Europa med strøm. Mange EU-land er avhengige av Russland som gassleverandør. I disse dager forhandler unionen med Russland om bygging og drift av den enorme gassrørledningen.

– Dette er en alvorlig inngripen i energiforsyningen til Europa. Prisene på energi bil bli drevet opp og svekke konkurranseevnen i europeisk næringsliv betydelig, sier Zypries.

Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, har advart USA om at forslaget til strengere Russland-sanksjoner kan få alvorlige ringvirkninger.

– Det amerikanske lovforslaget kan få utilsiktede ringvirkninger som påvirker EUs energiinteresser. At USA skal komme først kan ikke bety at Europa skal komme sist, uttaler EU-kommisjonens president i en pressemelding.

Ønsker ikke handelskrig

Tysklands næringsminister sier ifølge den tyske avisen Die Zeit, at hun ikke oppfordrer til handelskrig, men at hun samtidig mener det er viktig at EU-kommisjonen vurderer motsanksjoner mot USA. EU har ved flere anledninger anmodet USA om å holde fast ved en felles sanksjonspolitikk overfor Russland, men med det siste lovforslaget gjør nå amerikanerne det stikk motsatte, mener Zypries.

Makthaverne i Washington har hatt tradisjon for å diskutere sanksjonstiltak med sine europeiske forbundsfeller, men Trump-administrasjonen går egne veier.

Den nye sanksjonsloven ble tidligere i uken vedtatt med overveldende flertall i Representantenes hus.