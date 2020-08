Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er blant disse prøvesvarene det er funnet 900 personer som er smittet av koronaviruset.

De er uvitende om at de er smittet og kan ha spredt smitten videre til mange andre, melder nyhetsbyrået AP.

Statsminister Markus Söder, i delstaten Bayern må rydde opp. Foto: Peter Kneffel / AP

Den tyske delstaten Bayern har tilbudt folk koronatester ved flyplasser og flere jernbanestasjoner. Det har ført til at 85.000 personer er blitt testet siden månedsskiftet. Dermed er kapasiteten for å behandle dem i helsesystemet sprengt.

Bayerns regjeringssjef Markus Söder (CSU) har avbrutt en reise til Nord-Tyskland for å ordne opp i problemene på hjemmebane.

Manuelt ikke digitalt

En viktig grunn til forsinkelsen er at behandlingen av prøvesvar ikke er digitalisert. Testsvarene er ført inn for hånd i excelark. Det er tidkrevende.

Personer som har blitt testet, har også fylt inn persondata for hånd. Dermed kan noe informasjon ha blitt ufullstendig eller vanskelig å lese.

Melanie Huml, helseminister i Bayern Foto: PETER KNEFFEL / AFP

Bayerns suksess med å teste mange mennesker gratis på flyplasser, jernbanestasjoner og langs motorveiene har paradoksalt nok også bidratt til problemene. Det er kommet inn overveldende mange testresultater.

Vil ikke bortforklare

Delstatens helseminister la seg flat på en pressekonferanse i München onsdag.

– Det har vært problemer med å videreformidle data. Det nytter ikke med bortforklaringer, sa helseminister Melanie Huml.

Flere medarbeidere er satt inn for å rydde opp i problemet. De har jobbet hele natt til torsdag for å gå gjennom prøvesvarene. Private selskaper er hyret inn for å digitalisere prosessen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.

Sikkerhetsvakter og politi går gjennom et forstadstog i Berlin for å sjekke om folk har munnbind og om de satt på korrekt. Foto: Annette Riedl

Økt smitte

Smittespredningen har på nytt skutt fart i Tyskland, der det er registrert 1226 nye tilfeller det siste døgnet. Tyskland har ikke opplevd så mange nye smittetilfeller siden begynnelsen av mai.

– Dette er utvilsomt bekymringsfullt, sier landets helseminister Jens Spahn til Deutschlandfunk.

Økningen er et resultat av at mange har vært på reise, og at mange mennesker har vært samlet på fester og sosiale treff.

– Nå har vi både små og store smitteutbrudd i nesten alle landets regioner, sier Spahn.

Nærmere 221.000 har hittil fått påvist koronasmitte i Tyskland, der det er registrert 9276 koronarelaterte dødsfall, ifølge Worldometers statistikk onsdag ettermiddag.