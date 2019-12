Tyskland utviser russiske diplomater etter drap i Berlin

Zelimkhan Khangoshvili var like ved parken Kleiner Tiergarten i den tyske hovedstaden da han ble skutt. Han hadde kjempet mot Russland i Tsjetsjenia og senere jobbet som informant og mekler for georgiske og ukrainske myndigheter, skriver Der Spiegel.

Etter angrep og trusler flyktet han via Ukraina til Tyskland.

Skutt på kloss hold

Den 23. august i år, midt på dagen var han på vei til fredagsbønn. I parken, nordvest i Berlin, blir han skutt i hodet på kloss hold. Angriperen hadde lyddemper på våpenet og forsvant på en sykkel, fortalte øyenvitner.

Etter drapet ble en sykkel, en parykk og et våpen av typen Glock 26 funnet i en elv like ved parken.

Tysk politi på åstedet der Zelimkhan Khangoshvili ble drept. Foto: Paul Zinken / AFP

Ganske tidlig kom mistanken om at russisk etterretning var involvert i saken. En 49 år gammel mann fra Russland er pågrepet i saken. Han mistenkes også for å ha vært involvert i drapet på en russisk forretningsmann i 2013, ifølge DPA.

Politimyndigheten mener de har bevis for at russiske myndigheter eller myndighetene i den russiske republikken Tsjetsjenia var involvert i drapet. De har begrunnet utvisningen med Russlands manglende vilje til å samarbeide om etterforskningen, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Til tross for gjentatte krav fra høytstående tjenestemenn, har ikke russiske myndigheter samarbeidet på tilfredsstillende vis i etterforskningen, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Tyskerne opplyser ikke hvem som er utvist eller hvilken stilling de har, men begge to var ansatt ved den russiske ambassaden i Berlin. Utvisningen skjer umiddelbart.

Russland avviser

– Dette er grunnløse anklager, svarer president Putins talsmann, Dmitrij Peskov ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Russiske myndigheter sier i en uttalelse at de vil svare på den tyske utvisningen og sier Tyskland kan vente seg at to av deres diplomater blir utvist fra Russland, ifølge formannen i utenrikskomiteen i det russiske underhuset, Leonid Slutskij.

Flere anklager

Drapet i Berlin har blitt sammenlignet med attentatet mot den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i Storbritannia i mars 2018.

De to ble forgiftet med nervegiften novitsjok. Begge overlevde angrepet, men måtte tilbringe lang tid på sykehus. Russiske myndigheter har avvist at de sto bak, og hendelsen førte til et iskaldt forhold mellom Storbritannia og Russland. En rekke russiske diplomater ble utvist fra flere land.