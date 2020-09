Tyskland tilbyr Russland samarbeid om Navalnyj

Tyske myndigheter sier de nå vil samarbeide med Russland for å finne ut hva som skjedde da opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble forgiftet i Sibir 20. august.

I en melding skriver den tyske statsadvokaten at de har fått tillatelse fra justisdepartementet til å gi informasjon til Russland og samtidig informere om helsesituasjonen til Navalnyj.

Økt vakthold

Tysk politi skal ha økt vaktholdet rundt den russiske opposisjonspolitikeren og frykter nye attentatforsøk mot den russiske opposisjonspolitikeren ettersom helsen hans blir bedre, ifølge avisen Der Spiegel og magasinet Bellingcat.

Mandag våknet Navalnyj fra koma. På torsdag fortalte ikke navngitte kilder at Navalnyj kan snakke igjen og at han trolig kan huske detaljer fra før kollapsen om bord på et fly fra Tomsk i Sibir til Moskva 20. august.

Navalnyj ble først behandlet ved et sykehus i Russland, men ble siden flyttet til Charité-sykehuset i Berlin. Der har undersøkelser konkludert med at han ble forgiftet med den militære nervegiften Novitsjok, som ble utviklet under sovjettiden.

Ifølge Der Spiegel er den typen som ble brukt mot Navalnyj av en annen og «hardere» type enn den som har vært kjent fra før, blant annet i forbindelse med forsøket på å forgifte den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia i mars 2018.

Forgiftningen av Navalnij har ført til et svært anstrengt forhold mellom Russland og Tyskland, og den tyske ambassadøren i Moskva ble onsdag denne uken innkalt til det russiske utenriksdepartementet.

Den tyske ambassadør til Russland Geza Andreas von Geyr ble onsdag denne uken innkalt til det russiske utenriksdepartementet i Moskva i forbindelse med Navalnij-saken Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Putin utnevner etterforskningskomité

Den russiske presidenten Vladimir Putin har lovet å utnevne en komité som skal finne ut kan ha skjedd på flyplassen i Sibir. Russiske myndigheter vil også samarbeide med tysk politi og tyske myndigheter, lover Putin.

Men Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sa fredag at det ikke er mulig å sette i gang en kriminell etterforskning når det ikke foreligger konkrete bevis på at Navalnyj ble forsøkt forgiftet og drept.

Peskov sier også at Russland ikke liker når andre land skal diktere når og hva slags type etterforskning som skal settes i gang.

Russiske myndigheter hevder de fremdeles ikke har fått noe informasjon eller bevismateriale oversendt fra Tyskland.

De har også bedt om å være til stede med en representant når Navalnyj skal avhøres.

EU har truet med sanksjoner hvis Russland ikke viser vilje til å etterforske saken.

Har kartlagt bevegelsene

Russiske myndigheter opplyste på fredag at de har kartlagt opposisjonspolitikerens bevegelser under oppholdet i Sibir.

Russisk politi har ettergått hvilket hotell Navalnyj bodde på og hva han inntok av mat og drikke under oppholdet. Politi mener Navalnyj drakk både vin og alkoholholdige cocktails. Dette avvises av personer i Navalnyjs krets.

Politiet bekrefter at opposisjonspolitikeren var innom en kaffebar på flyplassen i Tomsk, hvor Navalnyjs medarbeidere mener han fikk i seg te som var forgiftet.

Alle som var rundt opposisjonspolitikeren på turen til Sibir er avhørt, bortsett fra en kvinne som politiet sier er bosatt i Storbritannia og som de ikke får tak i.

Selv avviser kvinnen, som heter Maria Pevtsjikh, at politiet i ukene som har gått siden forgiftningen, har forsøkt å kontakte henne.

Det er trafikkpolitiet i Tomsk som så langt har hatt ansvaret for å kartlegge Navalnys bevegelser, og de driver vanligvis ikke med denne type kriminell etterforskning.

En av dem som er avhørt, Georgij Alburov skriver på Twitter at det eneste han ble spurt om var om han hadde oppdaget noe unormalt. Da han svarte nei på dette fikk han ikke flere spørsmål. Alburov tilhører Navalnijs støttespillere.

Politistyrker utenfor sykehuset Charite Mitt i Berlin. Foto: Michele Tantussi / Reuters

Lokalvalg på søndag

Alkeksej Navalnyj hadde vært på en rundreise i det sentrale Sibir da han plutselig ble syk på flyet fra Tomsk til Moskva. Rundreisen hadde sammenheng med lokalvalgene denne helgen, der Navalnyj og hans tilhengere mener det viktigste er å redusere oppslutningen til Det forenede Russland, president Vladimir Putins parti.

Såkalt taktisk stemmegivning har flere steder gjort at Det forente Russland har mistet flertallet i bystyrer og tapt guvernørvalg, blant annet i Khabarovsk helt øst i Russland.

Der vant Sergej Furgal fra det nasjonalistiske Liberaldemokratiske partiet valget i september 2018, til tross for at president Putin personlig hadde lagt sin prestisje bak en kandidat fra Det forende Russland. Furgal ble i sommer arrestert mistenkt for å ha vært delaktig i et mord for mer enn 15 år siden.

Titusenvis av mennesker har i flere måneder demonstrert i Khabarovsk til støtte for den arresterte guvernøren Sergej Furgal Foto: Igor Volkov / AP

Også ved valget til nytt bystyre og bydelsstyrer i Moskva i 2019 gjorde denne taktikken at Det forente Russland tapte mange posisjoner.

I flere av de store byene i Sibir, blant annet Novosibirsk og Tomsk, er også Navalnyjs egne tilhengere på valg og har god sjanse til å bli valgt inn i de lokale bystyrene. Navalnyj er mest kjent for sitt arbeid med å avsløre hvordan den politiske eliten i Russland har klart å tilrane seg store verdier gjennom korrupsjon, en korrupsjon som går helt ned på regionalt nivå.