Tyskland og Frankrike er bekymret over USAs stengte grenser

I en felles pressekonferanse etter samtaler i dag sier franske Jean-Marc Ayrault og tyske Sigmar Gabriel at de er bekymret over den nye presidentordren fra USA der Trump stenger grensene for flere muslimske nasjoner.

Fakta om Trumps presidentordre om flyktninger og immigrasjon Ekspandér faktaboks USAs president Donald Trump skrev fredag under på en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk. Formålet er å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA. * Syriske statsborgere skal ikke lenger få visum til USA, og syriske flyktninger stenges ute fra landet. Dette gjelder på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal sammen lage en plan om å opprette sikkerhetssoner i Syria for å gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. * USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere og kontrollere flyktninger er kommet på plass. * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000. Sist budsjettår tok USA imot 84.995 flyktninger, inkludert 12.587 fra Syria. * Myndighetene skal gå gjennom søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger. Målet er å hindre at folk som utgjør en fare, blir tatt opp i flyktningprogrammet. * I 90 dager – fram til nye regler er på plass – skal det ikke skrives ut nye visum til borgere fra enkelte land med «terrorbekymringer». Det er ikke bekreftet hvilke land det gjelder, men et tidligere lekket utkast nevner sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. (Kilde: NTB)

– Vi er bekymret over flere av beslutningene til Donald Trump, ikke minst at han begrenser flyktningers mulighet til å komme til USA, sa Jean-Marc Ayrault.

– En plikt å hjelpe

– Vi har underskrevet internasjonale avtaler. Det er en plikt å ta imot mennesker som flykter fra krig, sier utenriksministrene Sigmar Gabriel og Jean-Marc Ayrault. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

– Bestemmelsen kan bare gi oss bekymringer. Det er vår plikt å hjelpe flyktninger, sier den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel.

Det sammen gjelder FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og Flyktninghjelpen. De ber USA fortsatt holde døra åpen for folk på flukt.

I en felles uttalelse sier UNHCR og IOM at de håper USA fortsetter sin sterke lederrolle og lange tradisjon for å beskytte mennesker som flykter fra konflikt og forfølgelse.

Et ønske de deler med Flyktninghjelpen som mener tiltaket Trump nå innfører er et skritt i helt gal retning.

– Ulogisk og dumt

Jan Egeland mener Trumps tiltak er en nærmest en uhyggelig form for nasjonalisme. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Dette er nærmest en uhyggelig form for nasjonalisme og brudd på alt som heter ansvarsdeling, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NRK.

Han sier at siden Trump nå stenger grensene for alle innbyggerne i sju land unngår han å bli kritisert for å diskriminere på grunnlag av religion, selv om det i praksis bare er muslimske land som rammes. Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.

– Tiltaket er ulogisk og dumt. Trump viser til 11. september-terroren i USA. Men terroristene den gangen kom fra Saudi-Arabia og andre land som er ikke på listen, mens flere av de landene som nå svartelistes har etter det jeg vet aldri har hatt en borger involvert i terrorisme i USA, sier Egeland.

Det er ikke bekreftet hvilke land den nye forordningen gjelder, men et tidligere lekket utkast nevner sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

– Ulogisk symbolpolitikk

Egeland mener det aller verste med dette tiltaket er at Trump har frosset alle mottak av flyktninger i fire måneder.

– Dette er en form for populistisk symbolpolitikk der man straffer svake og sårbare syndebukker uten å gjøre det som er logisk for å bekjempe terrorisme.

Presidentordren Trump signerte fredag har tittelen «Beskyttelse av landet mot at utenlandske terrorister kommer inn i USA». Foto: MANDEL NGAN / AFP

Han mener den nye administrasjonen i USA i stedet for å gå etter flyktninger som selv er ofre for terror, heller burde konsentrere seg om skikkelig og profesjonelt etterretningssamarbeid, jobbe med globalt holdningsskapene arbeid og vise at terror er i strid med islam og alle andre religioner.

– Ofrene for terror er først og fremst sivil muslimer, de trenger hjelp. Nå gjør Trump anti-terrorarbeidet til en slags gjørmebryting der han sier man vil vurdere å bruke tortur som forhørsmetode. USA skal være en veiviser i riktig retning og for menneskerettigheter, ikke lede oss alle til å bryte internasjonal lov og grunnleggende verdier, sier generalsekretæren i Flyktninghjelpen.

Trump har sagt at han personlig tror tortur virker, men at han vil overlate til sin forsvarsminister James Mattis, som selv ikke tror på tortur, å ta beslutningen om tortur skal brukes i avhør.