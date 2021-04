Tyskland kan få en «grønn» kansler

Sentralstyret i Angela Merkels parti valgte til slutt Armin Laschet (60). Kun 15 prosent av tyskerne gir ham sin støtte.

Taperen Markus Söder (54) får hele 44 prosents oppslutning i den samme målingen fra ARD.

Markus Söder fra CSU (t.v.) og Armin Laschet fra CDU under et nettmøte tidligere i år. Foto: FEDERICO GAMBARINI / Reuters

Mens de konservative søsterpartiene CDU og CSU har kranglet om hvem som skal være deres kanslerkandidat, har partiet De grønne sats et på Annalena Baerbock (40).

– Nei, jeg har ingen erfaring i regjering. Jeg står for fornyelse, sa hun da hun ble valgt mandag.

Hun har, i motsetning til andre politikere hos De Grønne, ikke deltatt i regjeringsarbeid delstatsnivå i Tyskland.

Det kan tenkes at Baerbock ser det som en fordel å lansere seg slik når tyskerne skal velge ny regjering 26. september. Mange velgere er trøtte av tradisjonell politikk og av koronakrisen.

Annalena Baerbock og Robert Habeck har sammen ledet De Grønne. Nå skal Baerbock være partiets kandidat som tysk regjeringssjef. Foto: Bernd von Jutrczenka / AP

– Stridslysten og viljesterk

Baerbock er utdannet statsviter og jurist. Hun har sittet i Forbundsdagen siden 2013.

Nettavisa Taz skriver at tyske politiske kommentatorer lenge har tatt for gitt at De Grønne ville velge forfatteren og filosofen Robert Habeck (51) som sin kanslerkandidat.

Men så trakk Baerbock det lengste strå. Habeck ga henne disse ord med på veien da han tapte valget mot henne:

– Vår kandidat som forbundskansler er stridslysten, fokusert og viljesterk, sa han.

Både Baerbock og Habeck beskrives som pragmatiske realister. Det er en fløy i partiet som har blitt stadig mer dominerende, på bekostning av idealistene.

Tyskland ledes nå av en storkoalisjon mellom Angela Merkels kristeligdemokrater og sosialdemokratene SPD. Til høyre står SPDs kanslerkandidat i høsten valg, Olaf Scholz. Ved neste valg ønsker partiene å unngå en ny storkoalisjon. Foto: Hannibal Hanschke / AP

– Koalisjon mot høyre

Den pragmatiske fløyen har gjort partiet til en mulig koalisjonspartner også for høyresiden.

Nesten 40 år etter at De Grønne gjorde sitt inntog i Forbundsdagen, sitter partiet i 11 av 16 delstatsregjeringer. Deres foreløpig eneste regjeringssjef er i delstaten Baden-Württemberg.

De Grønne ligger i dag på om lag 20 prosents oppslutning. Dermed kan de sikre flertall for en koalisjon med CDU/CSU.

Og det er i et slikt samarbeid De Grønne kan ha et håp om å gjøre det så bra at deres kandidat tar over kanslerverdigheten etter Angela Merkel.

De Grønne utelukker heller ikke et mulig samarbeid med venstresiden. Men det andre store tradisjonelle partiet i Tyskland, Sosialdemokratene, sliter på meningsmålingene. De ligger stort sett i overkant av 15 prosents oppslutning.