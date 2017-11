Tyske sosialdemokrater tror på nyvalg

Tyskland har tatt et nytt skritt nærmere nyvalg etter pressekonferansen i Willy Brandt Haus i Berlin i ettermiddag.

Der bekreftet SPDs leder Martin Schulz at det ikke er aktuelt for sosialdemokratene å gå inn i en ny storkoalisjon med de kristelige-sosiale søsterpartiene CDU og CSU, og på spørsmål fra mediene svarte han:

– Vi frykter ikke nyvalg, og vi går ut fra at det kommer.

Brøt sammen

Søndag kveld raknet samtalene mellom Angela Merkels kristendemokrater og de mulige koalisjonspartnerne. Dermed kan Merkel ha få andre muligeter enn å be presidenten skrive ut nyvalg.

Regjeringsforhandlingene mellom Merkels parti CDU, søsterpartiet CSU, Fridemokratene og De grønne har gått på overtid gjennom helgen.

BRØT SAMMEN: Søndag kveld ble det klart at Angela Merkels kristendemokrater, De Grønne og Fridemokratene ikke hadde blitt enige om en ny regjeringsplattform. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Partiene hadde gitt seg selv frist til søndag ettermiddag med å komme til enighet, men søndag kveld ble det klart at Fridemokratene (FDP) trakk seg fra videre sonderinger.

Mindretall?

Dersom FDP ikke vender tilbake til forhandlingsbordet og SPD står fast på sitt nei til en storkoalisjon gjenstår bare en mulighet for Angela Merkel til å danne ny regjering: En mindretallsregjering av CDU og søsterpartiet CSU i Bayern.

Men forbundsrepublikken Tyskland har ingen tradisjon for en slik regjeringsdannelse - en konsekvens av de smertelige erfaringene med slike regjeringer i mellomkrigstiden.

SPD-leder Martin Schulz var altså avvisende til en slik løsning på dagens pressekonferanse:

– Jeg tror ikke det er gjennomførbart, og vii har ingen tradisjon for dette, sa Schultz.

Prinsipper

Fridemokratenes leder Christian Lindner sier partiet bestemte seg for å trekke seg fra samtalene for ikke å gå ytterligere på akkord med sine prinsipper.

– Det er bedre å ikke styre enn å styre på falsk grunnlag, sier Lindtner.

Reinhard Bütikofer fra De Grønnes kritiserer Fridemokratenes beslutning, og skriver på Twitter at partiet har valgt «populistisk agitasjon i stedet for statlig ansvar».

Klima og innvandring

Forbrundskansler Angela Merkel er dypt skuffet etter at forhandlingene om en ny regjering brøt sammen i helgen. Foto: Michael Kappeler / AP

De store stridstemaene i regjeringssamtalene har vært klima og migrasjon. På klimasiden har uenigheten vært knyttet til hvordan kullkraft kan fases ut uten at det går ut over sysselsetting og økonomi.

På innvandringsfeltet har striden stått om flyktninger som får begrenset oppholdstilatelse, og om de skal kunne søke om familiegjenforening.

Merkel sa natt til mandag at hun gremmer seg over sammenbruddet.

– Det er en dag hvor vi skal tenke grundig igjennom hvordan vi beveger oss fremover i Tyskland, sier hun.

Presidenten formaner

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier ber partiene gjør alt for å på på plass en regjering slik at nyvalg kan unngås.

- Det er 70 år siden Tyskland var i en situasjon som denne, sa Steinmeier i en erklæring i ettermiddag, og han ba partiene vurdere sine standpunkter på nytt.

Presidenten sa at folk i Europa er forundret over at Tyskland ikke greier å få dannet en regjering.