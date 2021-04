Under europamesterskapet i turn i Sveits har den tyske turneren Sarah Voss fått ekstra mye oppmerksomhet denne uka. 21-åringen har trosset tradisjonen og stilt i en full kroppsdrakt som dekker både armer og bein.

I internasjonale konkurranser har kvinnelige turnere til nå kun dekket til beina av religiøse årsaker.

Men for Voss handler det om å ha det komfortabelt. Det fortalte hun til den tyske kringkasteren ZDF.

– Vi kvinner ønsker å føle oss vel i vår egen kropp. I turnsporten blir det vanskeligere og vanskeligere etter hvert som du vokser ut av barnekroppen. Da jeg var liten, syntes jeg ikke trange gymdrakter var noe problem. Men da jeg kom i puberteten og fikk mensen, begynte jeg å føle at det stadig ble mer ukomfortabelt.

Flere av de andre tyske turnerne har fulgt Voss sitt eksempel under EM. Det tyske turnforbundet støtter valget.

Ifølge BBC mener forbundet at turnerne med dette tar et standpunkt mot seksualisering i turnsporten. Temaet er også viktig for å hindre seksuell misbruk, mener tyskerne.

Voss sier at selv om hun ikke har opplevd noe av dette, er hun og kollegene rollemodeller for yngre turnere.

På Instagram skrev Voss at dette er en sak som er viktig for landslaget. Hun la også til: «Jeg føler meg vel og ser fremdeles elegant ut? Hvorfor ikke?»

Får støtte fra norsk turner

Edel Chalotte Eiken Fosse deltok også i europamesterskapet. 18-åringen støtter sin tyske kollega.

– Jeg synes det er veldig bra at hun gjorde det. Det viser at noen tør å ta steget og at det endelig skjer en utvikling i sporten.

Edel Charlotte Eiken Fosse hyller sin tyske turnkollega. – Jeg tror dette er bra for sporten. Foto: Charlotte Mæland / NGTF

Fosse tror at dersom turnsporten hadde blitt oppfunnet i dag, hadde draktene vært annerledes.

– Man føler seg kanskje litt naken når man hopper rundt med splitta bein i alle retninger. Og så går du rundt i en turndrakt som ikke dekker rumpa....

Fosse mener at draktene er designet slik at de kun dekker de kroppsdelene som må dekkes.

– Når du er i konkurranse og er midt i sitteøvelsen, kan turndrakta gå helt opp i rumpa. Da tenker du «søren», men det er ikke noe å gjøre noe med.

– Folk skal få turne i det de vil. Det ødelegger ikke for noen om du velger å ha en lang drakt eller ikke. Jeg tror at mange vil synes at dette er en bra «option».

18 år gamle Edel Charlotte Eiken Fosse er norsk landslagsturner. Hun deltok også under EM i Sveits denne uka og ønsker mer komfortable turndrakter velkommen. Foto: Charlotte Mæland / NGTF

Bryter ikke reglene

Den tyske turneren brøt ingen regler da hun stilte i den uvanlige konkurransedrakta.

En talsperson for det tyske turnforbundet sier til den tyske kanalen NOS at dommere ofte har gitt mindre poeng til utøvere, som under øvelser prøver å rette på turndrakta for å gjøre den mer komfortabel.

Voss håper nå andre turnere vil ha mot til å gjøre det samme.

– Vi er et forbilde for mange unge turnere. Vi vil vise dem hvordan de kan framstå estetisk i andre klær uten at de føler seg ukomfortable.