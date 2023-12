Tysk turist drept og to såret i angrep i Paris – etterforskes som terror

– Vi gir ikke etter for terrorisme, sa Frankrikes statsminister Élisabeth Borne natt til søndag.

Angrepet skjedde ved 20-tiden lørdag kveld rundt Quai de Grenelle ved Seinen, nær Eiffeltårnet.

Innenriksminister Gérald Darmanin skrev på X , tidligere Twitter, klokken 22.26 lørdag kveld at det var tilfeldig forbipasserende som ble angrepet.

Først ble en tysk turist angrepet med kniv, stukket i ryggen og skulderen og drept. Gjerningsmannen forsvant deretter fra stedet, over en bru til den andre siden av elven, der to ble såret.

En britisk turist ble såret av et hammerslag mot øyet, skriver avisen Le Parisien. Den andre sårede slapp unna med sjokkskader.

Innenriksministeren besøkte åstedet natt til søndag.

– En tysk turist født på Filippinene døde av knivstikkingen, sa Darmanin.

Fransk politi jobbet natt til søndag med undersøkelser på åstedet. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Radikal islamisme

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Like før pågripelsen ropte han «Allahu akbar» («Gud er størst»), ifølge en politikilde som nyhetsbyrået AFP har snakket med.

Også Le Parisien får opplyst dette. Mannen ropte dette idet han truet politiet med hammeren under pågripelsen, skriver avisen. Politiet brukte elektrosjokkvåpen to ganger mot mannen. Darmanin sier at den pågrepne blir fremstilt for varetekt snart.

Den pågrepne mannen ble født i 1997 i Frankrike og er fransk statsborger, ifølge politikilden, som også sier at mannen har psykiske lidelser og er kjent for radikal islamisme. Mannen har iransk opprinnelse, skriver Le Parisien.

En mann ble drept og to andre såret i angrepet som skjedde sentralt i Paris. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Politikilden opplyser videre til AFP at den pågrepne sa at han ikke tåler at muslimer blir drept rundt om i verden. Innenriksministeren sier den pågrepne uttalte at han ikke holdt ut å se at muslimer blir drept i Afghanistan og i de palestinske områdene.

Mannen liker ikke det som skjer på Gazastripen, mener at Frankrike er sammensvoren med Israel i krigen, og ønsket å dø som en martyr, forteller Darmanin.

Tidligere lørdag ble det arrangert en propalestinsk demonstrasjon i Paris.

Knivangrepet skjedde i Paris lørdag kveld. Tidligere på dagen ble det holdt en propalestinsk demonstrasjon i byen. Foto: Thomas Padilla / AP

Tidligere dømt

Den pågrepne mannen ble i 2016 dømt til fire års fengsel for planlegging av et annet angrep, opplyser Darmanin. Han ble den gang pågrepet av sikkerhetstjenesten før han kunne utføre angrepet, legger Darmanin til.

Siden løslatelsen i 2020 har mannen bodd hjemme hos foreldrene i Essonne, opplyser innenriksministeren. Essonne ligger like sør for Paris.

Ifølge et nesten to minutter langt videoopptak lagt ut på nettet, sverget mannen før lørdagens angrep troskap til IS. I opptaket hevdet han at han ville handle for «å hevne muslimer».

Natt til søndag opplyste fransk antiterror-påtalemyndighet at de skal etterforske angrepet.

Det er mindre enn åtte måneder igjen til Frankrike og Paris skal være vertskap for sommer-OL. Angrepet lørdag kan føre til spørsmål rundt sikkerheten ved det kommende arrangementet, skriver Reuters.

Planen går ut på å holde en storstilt åpningsseremoni ved Seinen der opptil 600.000 personer kan være til stede.