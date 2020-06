Tysk påtalemyndighet mener drap i Berlin var bestilt av Russland

– Dette er en ekstremt alvorlig sak, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas til Deutsche Welle.

Torsdag ble det klart at en russisk mann tiltales for drap etter at en mann fra Georgia ble drept i den tyske hovedstaden 23. august i fjor.

Offeret ble skutt tre ganger på høylys dag i en park i bydelen Moabit. Den ligger vest for sentrum av Berlin.

Den nå tiltalte mannen ble pågrepet av tysk politi samme dag. Han var da blitt sett mens han kastet en parykk, en sykkel og et skytevåpen i elven Spree.

Den tiltalte russeren har sittet i varetekt siden han ble pågrepet.

Tysk påtalemyndighet mener drapet var bestilt av Russland.

Av tsjetsjensk opprinnelse

Drapsofferet var en 40 år gammel mann fra Georgia. Han var av tsjetsjensk opprinnelse.

Den drepte skal tidligere ha kjempet mot russiske styrker i Tsjetsjenia, og beskrives som en muslim med tsjetsjenske røtter.

Mens tysk påtalemyndighet mener Russland bestilte drapet, tror NUPI-seniorforsker Julie Wilhelmsen at det er den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov som har trukket i trådene.

SENIORFORSKER: Julie Wilhelmsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kadyrov ble utnevnt til statsminister i Tsjetsjenia av Russlands president, Vladimir Putin, i 2007. Som tsjetsjensk leder har han sverget lojalitet til Putin, samtidig som han i praksis styrer republikken som et selvstendig land.

– Det har vært flere slike drap/drapsforsøk på eksiltsjetsjenere i år, skriver Wilhelmsen i en SMS til NRK.

I februar ble den tsjetsjenske bloggeren Imran Aliev, en kjent kritiker av Kadyrov, funnet drept på et hotellrom i den franske byen Lille.

Wilhelmsen påpeker at Putin har vært avhengig av Kadyrov, og før det hans far, Akhmad, for å holde Tsjetsjenia innenfor Russlands grenser.

– Det er et avhengighetsforhold der Ramzan får frie tøyler til å drive et ekstremt repressivt regime innad og ta kritikere av dage – selv når de befinner seg i Europa.

AVHENGIGE AV HVERANDRE: NUPI-forsker Julie Wilhelmsen mener den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov (t.h.) og Vladimir Putin er avhengige av hverandre. Foto: Alexey Nikolsky / AFP

Kalt «banditt» av Putin

Torsdag truet utenriksminister Maas med sanksjoner mot Russland i forbindelse med drapssaken.

Russiske myndigheter nekter for å ha hatt noe å gjøre med drapet.

I desember kalte Vladimir Putin den drepte mannen for en «banditt». Han hevdet da at mannen hadde mange sivile liv på samvittigheten.

Det gjorde Russlands president under en pressekonferanse i Paris.

NEKTER FOR AT RUSSLAND ER INVOLVERT: President Vladimir Putin, her i påsyn av Tysklands forbundskansler Angela Merkel. Foto: Charles Platiau / Reuters

Der var også Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel til stede.

På det tidspunktet hadde Tyskland allerede utvist to russiske diplomater som var ansatt ved den russiske ambassaden i Tysklands hovedstad.

Det gjorde tyske myndigheter fordi de mente at Russland ikke hadde samarbeidet tilstrekkelig under etterforskningen av drapet.

Etter toppmøtet svarte Russland med samme mynt og utviste to ansatte ved den tyske ambassaden i Moskva.

Det er foreløpig ikke berammet noen dato for rettssaken i Berlin.