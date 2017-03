Tysk næringsminister truer med Trump-søksmål før Merkel-møte

Tysklands næringsminister Brigitte Zypries intervjues av pressen tidligere i mars. Foto: Odd Andersen / AFP

Fredag skal Donald Trump ta imot Tysklands forbundskansler Angela Merkel i Det hvite hus. Møtet blir det første mellom to mektige og svært forskjellige statslederne, og en anledning til å snakke ut om flere politiske uenigheter.

Et av de antatte samtaletemaene er Trumps forslag om å øke tollavgiftene fra land som har et handelsoverskudd i forhold til USA.

Som en del av dette har USAs ferske president truet med å innføre en egen importskatt på 35 prosent for biler BMW har planer om å bygge på en ny fabrikk i Mexico.

– Kan bli aktuelt med et søksmål

Fredag snakket Tysklands næringsminister Brigitte Zypries om tollforslaget på den tyske radiokanalen Deutschlandfunk, ifølge Reuters.

På spørsmål om hvordan Tyskland vil reagere dersom Trump prøver å få gjennomført forslaget, sier Zypries at hun tror det vil bli vanskelig å få endret reglene på verdensbasis. Samtidig åpner Zypries for å gå mer drastisk til verks for å stoppe Trumps planer.

– Et annet alternativ er at vi anlegger et søksmål mot ham og Verdens handelsorganisasjon (WTO) – det er prosedyrer for dette, fordi i WTO-avtalen er det spesifisert at det ikke er anledning til å ta mer inn 2,5 prosent i skatt på importerte biler, sier Zypries.

Angela Merkel på den tyske bilmessen i Frankfurt i 2015. Foto: Ralph Orlowski / Reuters

– Trenger mer kapasitet

Tanken til den tyske bilprodusenten er at bilene som produseres i Mexico hovedsakelig skal selges på det amerikanske markedet. BMWs markedssjef Ian Robertson har tidligere uttalt til CNN at bilselskapet står ved planene om å bygge en fabrikk i Mexico som skal stå ferdig i 2019.

– Men vi trenger mer kapasitet, så vi har valgt å bygge en fabrikk i Mexico, sier Robertson.

Robertson hevder den nye fabrikken, som allerede er under bygging, kommer til å sørge for 1500 nye jobber. Han presiserer også at bilene ikke bare skal selges i Nord-Amerika, men også i andre deler verden.

BMWs fabrikk i Spartanburg i Sør-Carolina er selskapets største på verdensbasis og produserer 450.000 biler i året. Foto: Chris Keane / Reuters

BMW har storfabrikk i USA

Trumps utspill har fått stor oppmerksomhet i Tyskland den siste tiden, og er i tillegg til innvandring – og grensepolitikk et av temaene det er ventet at Trump og Merkel kommer til å snakke mest om fredag.

Merkels utenriksminister Sigmar Gabriel har uttalt at den amerikanske bilindustrien vil bli dårligere, svakere og dyrere dersom Trump gjennomfører tollplanene. Merkel har tidligere påpekt at BMW også har investert i produksjonsanlegg i USA, og eksporterer flere biler fra USA enn de amerikanske selskapene GM og Ford til sammen.

Ifølge Robertson er det tyske selskapets fabrikk i Spartanburg i Sør-Carolina, selskapets største på verdensbasis. Fabrikken i Spartanburg produserer opp mot 450.000 biler i året, ifølge Robertson.

Trump har tidligere appellert til flere bilselskaper om å holde sin produksjon i USA. Ford har stoppet planene om å bygge en fabrikk i Mexico, men hevder avgjørelsen ble tatt uavhengig av Trumps oppfordring.

