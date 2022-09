Rundt klokken 19.45 søndag kveld styrtet privatflyet i Østersjøen, og ifølge flyredningsleder Lars Antonsson er det svært liten sjanse for å finne noen overlevende.

Om bord i flyet var den 72 år gamle tyske gründeren Peter Griesemann. Det bekrefter venner av familien til den tyske avisen Express.

Konen hans Juliane (68) var også om bord sammen med deres 26 år gamle datter Lisa.

Griesmann beskrives som en lidenskapelig pilot, og det var han som skal ha fløyet

Et privatfly med Peter Griesemann og familien i, styrtet søndag kveld. Foto: Wachtberg kommune

privatflyet da det styrtet.

I tillegg var en 27 år gammel mann om bord, men det er ikke kjent hvilket forhold han hadde til familien, skriver den spanske avisen El Pais.

Familien lettet fra Jerez i Spania søndag formiddag, og skulle lande i Köln i Tyskland.

Kan bli vanskelig

Å finne ut nøyaktig hva som har skjedd kan være vanskelig, ifølge SVT.

Mye avhenger av om flyet kan berges eller ikke.

– Det er nok ingen svart boks i dette tilfellet, sier flyjournalist Jan Olsson til den svenske TV-kanalen.

I større passasjerfly er det vanlig å ha en såkalt «svart boks». Den inneholder informasjon om ting som skjer med flyet mens det er i luften, i tillegg til at den tar opp lyd fra cockpiten.

Flyet tok av fra Jerez, og skulle egentlig til Köln. I stedet fortsatte det videre mot Baltikum, og styrtet i Østersjøen. Punktene på kartet er omtrentlige.

Funnet nye vrakdeler

Nyhetsbyrået Reuters melder at flyet mistet hastighet og høyde fra klokken 17.37 og utover.

Flyet snudde to ganger, både over Paris og Köln.

Data fra nettstedet Flightradar viser at flyet i minuttene før klokken 19.45 mistet høyde i raskt tempo. Det forsvant fra Flightradar rett før klokken 20.

STYRTET: Et østerriksk fly styrtet i Østersjøen i kveld. Det skal ha blitt funnet vrakrester og oljesøl på stedet. Foto: flightradar

Ifølge Flightradar var flyet like vest for Ventspils i Latvia da det styrtet, trolig etter å ha fløyet på autopilot til det slapp opp for drivstoff, og etter å ha fløyet langs kysten av Gotland, skriver NTB.

Et helikopter fra det litauiske luftforsvaret og flere båter fra den latviske marinen er på vei til ulykkesstedet for å gjennomføre søk og redningsarbeid.

Tidlig mandag morgen skriver svenske Aftonbladet at det er funnet nye vrakdeler i Østersjøen som kan stamme fra flyet.

Flyet er registrert i Østerrike, og er av typen Cessna 551. Det har en lengde på rundt 14 meter og et vingespenn på omtrent 15 meter.

Det er plass til opp til ti passasjerer.

Privatflyet var av typen Cessna 551, som er rundt 14 meter langt. Det er ikke flyet som har styrtet. Foto: Mary Evans Picture

Melding om trykkproblem i kabinen

Kort tid etter at flyet tok av skal det ha kommet meldinger om trykkproblemer i kabinen. Da flyet fløy over Frankrike skal all kontakt ha blitt brutt, ifølge Bild.

Flysikkerhetsekspert Hans Kjäll sier til TT at det trolig er et fall i trykket som har ført til ulykken.

– I den høyden som selv disse små flyene befinner seg i, er det lite som skal til. Man blir bevisstløs på 30 sekunder, sier han.

Både et tysk og et dansk jagerfly fra Natos flybase Amari i Estland forsøkte å få kontakt med flyet før det styrtet, skriver Reuters og Aftonbladet. Det var svenske redningsmannskaper som var først på ulykkesstedet.