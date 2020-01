Tysk corona-smittet var ikke selv i Kina

Helsemyndighetene i den tyske delstaten Bayern sier nå at smitten trolig har blitt overført fra en person til en annen. Det opplyste de under en pressekonferanse tirsdag.

Mannen, som nå er innlagt på sykehus, skal ha blitt smittet av en kinesisk kollega som besøkte Tyskland sist uke. Den kinesiske kvinnen var i Tyskland for å holde et kurs, som 33-åringen deltok på.

Ifølge Andreas Zapf i helsemyndighetene i delstaten er mannen lagt i isolat på sykehus, men har det etter forholdene bra.

Dette blir det første kjente tilfellet av at coronaviruset har smittet mellom mennesker i Europa. Verdens helseorganisasjon, WHO, har tidligere meldt om ett slikt tilfelle i Vietnam. Det er også meldt om et slikt smittetilfelle i Japan.

Undersøker 40 personer til

I forbindelse med smitten blir 40 personer i den smittedes omgangskrets kontrollert.

– Dette gjelder familie, venner, kolleger, men også barn som går i samme barnehage som den smittedes barn, sier lederen for de lokale myndighetenes innsatsgruppe som jobber med corona-smitte, Martin Hoch til Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Eksperter ikke overrasket over smitte

Den britiske avisen The Guardian har snakket med flere eksperter som ikke er overrasket over at viruset kan smitte fra menneske til menneske.

Professor i medisin Paul Hunter ved universitetet i East Anglia sier smittetilfellet i Tyskland er det mest skremmende.

– Dersom det viser seg at kvinnen var symptomfri da de to møttes, så kan viruset smitte før symptomene utvikles. Dette kan bety at de vanlige tiltakene for å begrense smitte ikke vil være fullgode.

Så langt er over 100 mennesker bekreftet døde, og over 4500 personer smittet av viruset. De aller fleste smittetilfellene er i Kina, men det er også registrert smittede i 13 andre land.

Rundt 50 millioner kinesere får ikke forlate byene de bor i, og flere land advarer sine borgere mot å reise til Kina. Norsk UD ber nordmenn på reise i Kina følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner.

I Storbritannia har over 90 personer blitt testet for mulig smitte, ingen av prøvene har vært positive melder britiske helsemyndigheter.