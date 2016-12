Det skriver den tyske avisen Süddeutsche Zeitung

Det skal altså ikke ha vært den polske lastebilsjåføren som fikk stoppet bilen, men det automatiske bremsesystemet lastebilen hadde. Til sammen 12 mennesker ble drept og rundt 50 skadet i terroraksjonen 19. desember i den tyske hovedstaden.

Bremsesystemet virker slik at bremsene blir aktivert av seg selv når bilen kolliderer mot noe.

Flere kunne ha blitt drept

I et lignende aksjon i Nice 14. juli 2016 ble 80 mennesker drept. Dersom lastebilen ikke hadde hatt dette bremsesystemet, kunne mange flere ha blitt drept i Berlin, skriver den tyske avisen.

Den polske lastebileieren ble skutt i hodet av terroristen Anis Amri før selve angrepet og hadde ikke mulighet til å avverge angrepet, ifølge etterforskerne.

Tidslinje: Slik ble julemarkedet i Berlin-angrepet

Kontakt med IS

Terroristen hadde tatt kontakt med IS i februar i år og tilbød seg å være selvmordsbomber.

Tysk antiterror politi skal to ganger ha diskutert om Amri hadde planer om å utføre et konkret terrorangrep. Begge gangene ble det sett på som usannsynlig.

Amri skal ha hatt kontakt med en tunisisk mann før angrepet, som nå er arrestert. Det er uklart om det var denne mannen Amri snakket med på telefon før angrepet.

Amri ble skutt og drept i Milano i Italia noen dager etter Berlin-angrepet. Han ble drept etter at han skjøt mot to politimenn som stoppet ham for id-kontroll.

