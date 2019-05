Tysk «shariapoliti» for retten

Mennene begynte i september 2014 å patruljere gatene i den vesttyske byen, der det samtidig dukket opp løpesedler med teksten «Sharia-kontrollert sone».

Løpesedlene listet opp en rekke regler, blant dem forbud mot alkohol, pengespill, musikk, porno, prostitusjon og narkotika.

– Ville ha sharialov

De sju mennene er tiltalt for brudd på forbudet mot å iføre seg uniform og forsøk på utøvelse av makt uten legitim myndighet, men første gang de ble stilt for retten endte det med frifinnelse fordi det ikke lot seg bevise at noen hadde følt seg truet.

Påtalemyndigheten anket dommen, og saken kommer derfor opp på nytt. Strafferammen er på opptil to års fengsel dersom de blir funnet skyldig etter tiltalen.

Tiltalen beskriver de sju mennene som salafister og hevder at ett av målene deres har vært å erstatte det tyske rettssystemet med muslimsk sharialov.

I bevismaterialet inngår blant annet en video laget av mennene selv, som de la ut på internett.

Dømt for terrormedvirkning

Den angivelige hovedmannen, som tyske medier har identifisert som Sven L, har i ettertid gitt uttrykk for anger.

– Kanskje var navnet provoserende. Kanskje var det hele en feil fra vår side, sier han i en video.

Sven L slipper tiltale og vil bli ført som vitne i saken mot de sju andre. I forrige uke ble han også løslatt fra fengsel, etter å ha sonet to tredeler av en dom på fem og et halvt år.

Den fikk han etter å ha blitt funnet skyldig i å ha bidratt til terrorhandlinger i en annen sak.