Tysdag blir ein skjebnedag for Stefan Löfven

Den nyvalde nasjonalforsamlinga var måndag samla for første gong etter valet 9. september. Der røysta representantane over kven som skal vere den nye talmannen i Riksdagen.

Andreas Norlén frå Moderaterna fekk støtte frå alle dei fire borgarlege partia i Alliansen og frå Sverigedemokraterna (SD).

Talmannen er eit verv som tilsvarar den norske stortingspresidenten. Den første oppgåva hans er å setje ein dato for statsministerrøystinga.

TALMANN: Andreas Norlén frå Moderaterna blei måndag valt til ny leiar i den svenske Riksdagen. Foto: Stina Stjernkvist/tt / NTB scanpix

Går ikkje frivillig

Sveriges sitjande statsminister, Stefan Löfven, har tidlegare sagt at han ikkje vil gå av før han blir nedrøysta i Riksdagen.

Ifølgje Expressen skal denne røystinga skje tysdag klokka 09.30. Der skal representantane røyste over om Löfven framleis har tillit og kan halde fram som statsminister.

Dersom Löfven ikkje får eit fleirtal bak seg, er det den nye talmannen som får i oppgåve å føreslå ein statsministerkandidat som kan få støtte av Riksdagen.

URIX FORKLARAR: Nå starter kampen om makten i Sverige

Vänsterpartiet mot SD

I tillegg til å røyste fram ein talmann, skal Riksdagen også velje tre nestleiarar under møtet måndag. Dette er venta å ta fleire timar, og det er spesielt valet av andre nestleiar som er venta å ta tid.

Vanlegvis går denne posten til det tredje største partiet, som er Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna har derimot varsla at partiet vil røyste på kandidaten til Vänsterpartiet, Lotta Johnsson Fornarve.

Ifølgje nyheitsbyrået TT betyr det truleg at SDs kandidat Björn Söder blir røysta ned.

Leiar for Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, seier at han håpar at dei fire borgarlege partia vel å støtte Söder i staden for å avstå frå å røyste. Han meiner det er rimeleg ettersom SD har meldt at det vil støtte Moderaternas kandidat til talmann.

Jimmie Åkesson, leiar for Sverigedemokraterna, utanfor Riksdagen i Stockholm. Partiet kan avgjere kven som får regjeringsmakt i Sverige. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB Scanpix

Vil avsette Löfven

Det er framleis uklrt kva slags regjering Sverige får. Verken den raudgrøne blokka eller den borgarlegare Alliansen vil samarbeide med Sverigedemokraterna. Dermed er det ingen av blokkene som har reint fleirtal i Riksdagen.

Partileiar for Liberalerna, Jan Björklund, held fast ved at ei Allianse-regjering ikkje kan støtte seg på SD for å få gjennom budsjettet.

– Det krev eit blokkoverskridande samarbeid, sa Björklund før møtet måndag.

Han er også klar på at det ikkje kan bli noko borgarleg regjering dersom den ikkje er sikker på å få gjennom budsjettet.