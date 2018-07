– Vi vil dø for ham! roper flere Erdogan-tilhengere til NRK.

– Om ikke Erdogan hadde vært til, hadde vi hatt det forferdelig! sier en kvinne med hijab.

– De som ikke stemmer på Erdogan kommer til helvete, roper en mann.

– Vi er alle villige til å ofre våre liv for ham, bedyrer en annen.

Vi er omringet av konservative kurdere som elsker Recep Tayyip Erdogan. De har akkurat hørt presidenten tale i Diyarbakir.

Hvor kommer denne intensiteten fra? lurer jeg på.

Dette er den samme mannen som fengsler opposisjonelle. Under ham er Tyrkia blitt landet med flest journalister bak murene. Han langer ut mot ledere Europa og skaper spenning mellom tyrkere og landets vestlige allierte.

Det er fire grunner til at Erdogan likevel er så høyt elsket, og at noen sier de er villig til å dø for ham, forklarer kommentator og forfatter Rahim Er.

– Han er et godt familieoverhode og han jobber hardt. Han ber ofte og folk ber mye for ham.

KJENT ERDOGAN LENGE: Rahin Er tror Erdogan er så populær fordi han er mye ute blant folk. Foto: Sidsel Wold / NRK

Som skribent har Rahim Er fulgt Erdogan tett i 25 år. Han mener presidenten en oppriktig person som gjør det han lover. Dessuten er han ofte ute blant folk. Han deltar i begravelser og spiser iftar med fattige familier under ramadan.

– Når folk ber, sier de ofte «ta noen år fra mitt liv og legg det til Erdogans liv». Folk tror på dette og det styrker Erdogan, forklarer Er, som skriver for avisen Türkiye. Han mente at Erdogan fortjente fredsprisen i 2009.

Kjent TV Imam

Ali Riza Demircan er en kjent islamsk veileder som gir råd på TV. Han forklarer presidentens sterke posisjon slik:

– Han ber fem ganger om dagen, han faster, han drikker ikke alkohol, han gambler ikke og har heller ikke forhold til andre kvinner enn sin kone.

Demircan understreker overfor NRK at Erdogan heller «ikke har noen befatning med homoseksualitet».

Mens imamen forteller hvordan presidenten ber og spiser med fattige folk, bryter han ut i gråt.

– Vi har ikke hatt en slik leder på 150 år. Nasjonen ser ham som en far, eller en eldre bror som forsvarer dem, sier den religiøse mannen rørt.

PÅ GRÅTEN: Stammen til Ali Riza Demircan brast da han beskrev hvordan Erdogan setter seg sammen med fattige familier til iftar under ramadan. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Hvordan påvirker religionen Erdogans politikk?

– De religiøse verdiene han er inspirert av innebærer motstand mot Nato, EU og et sekulært utdanningssystem. Men Tyrkia er ikke i en posisjon der vi kan stå opp mot Nato, EU eller et sekulært skolesystem.

Gratulasjoner

Da Erdogan vant presidentvalget 24. juni, tikket gratulasjonene inn fra muslimer rundt om i verden. Tyrkias leder har talt palestinernes sak, han kritiserte USAs flytting av ambassaden til Jerusalem, og han har vært opptatt av rouhingaenes skjebne. For å nevne noen av saken han har involvert seg i.

Rahim Er mener Erdogan har bygget seg opp som en sterk islamsk leder i den muslimske verden.

PÅ HJEMMEBESØK: President Erdogan og førstedame Emine bryter fasten etter ramadan med familien Sargi i Ankara. Foto: AP

– Erdogan er ikke bare lederen av den islamske verden, men sees på som lederen for alle undertrykte folk i verden, mener Ali Riza Demircan.

Ingen god muslim

Ihsan Eliaçık er lederskikkelsen for antikapitalistiske muslimer, en islamsk autoritet og forfatter av en rekke bøker om islam. Han er av helt en annen oppfatning enn Rahim Er.

– Jeg tror ikke Erdogan er noen god muslim, fordi han ikke praktiserer grunnverdiene i Islam. Ifølge islam skal du leve et enkelt liv, og du skal holde deg unna luksus. Profeten er vårt viktigste forbilde og eksempel.

KRITISK: Ihsan Eliaçık beskriver Erdogan som en politisk tryllekunstner, en som fremstår som noe annet enn det han er. Foto: Sidsel Wold / NRK

Han mener presidenten først viste seg som en mann av folket, men ikke er det lenger.

– Mens millioner av tyrkere lever i fattigdom, har Erdogan både sommer- og vinterpalasser.

– Islam handler om rettferdighet, ikke om å be fem ganger om dagen. Reglene er lette: «Ikke skad andre, ikke stjel og ikke lyv», sa han til The Economist under Gezi-park opprøret i 2013, da han og andre demonstrerte mot Erdogans konservative politikk.

Magiker

Eliaçık beskriver presidenten som en politisk tryllekunstner, som viser seg frem som noe annet enn det han er.

– Han er en god konservativ person, men ikke en god muslim. Erdogan tror at en muslim skal leve i rikdom og ha mye makt, sier han til NRK.

POLITISK TRYLLEKUNSTNER: Erdogans kritikere mener velgerne tilber ham fordi han snakker om det de vil høre: Nasjonen, moderlandet, Allah og Koranen. Han snakker til folks følelser og hjerter. Foto: BULENT KILIC / AFP

I likhet med presidenten, kjenner heller ikke hans velgere islams sanne grunnverdier, sier teologen og forklarer:

– Både presidenten og hans velgerbase mener at Tyrkias konservative har vært undertrykket av elitene. De ble satt på sidelinjen. Nå mener de religiøse at har rett til makt og rett til å bruke den. Velgernes synspunkt sammenfaller med Erdogans.

– Mange i vesten forstår ikke at et flertall tyrkere velger Erdogan igjen og igjen. Hva er det de ikke forstår?

– Erdogan bruker nasjonalisme og religion. Når han snakker om moderlandet, nasjonen, Allah og Koranen treffer han folks ømme punkt og følelser. Dette går det rett hjem hos konservative tyrkere, han snakker til hjertene deres.

Dersom politikerne derimot begynte å snakke mer om økonomi, fattigdom og arbeidsløshet ville ikke Erdogan få så mange stemmer, oppsummerer lederen for antikapitalistiske muslimer.