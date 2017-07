Østerrike vil ikke slippe inn økonomiminister Nihat Zeybekci. Nederland har sagt at visestatsminister Tuğrul Türkeş ikke er velkommen. Begge statsrådene hadde planer om å delta på arrangementer denne uka for å markere at det er ett år siden kuppforsøket.

– Arrangementet skulle være veldig stort og det representerte en fare for sikkerheten, heter det fra Østerrikes utenriksdepartement.

Ifølge uttalelsen er Zeybekci velkommen dersom han ønsker et bilateralt møte, men han får ikke holde offentlige taler.

En talsmann for den tyrkiske økonomiministeren sier at statsråden ikke har hatt ønske om å besøke Østerrike og avviser rapportene om at han er nektet innreise.

Tyrkias økonomiminister Nihat Zeybekci får ikke holde offentlige møter i Østerrike. Foto: INA FASSBENDER / AFP

EUs fremste Tyrkia-kritiker

Østerrike har vært ett av de mest høylytte EU-landene, som fordømmer massearrestasjonene, brudd på menneskerettighetene og den skjerpede kontrollen med tyrkiske mediene etter kuppforsøket. Landet har tatt til orde for å stanse samtalene om EU-medlemskap.

Etter det mislykkede kuppforsøket i fjor, har tyrkiske myndigheter slått ned på dem de mistenker for å ha planlagt og støttet kuppforsøket. Dramatikken, som varte i få timer, har fått dyptgripende konsekvenser for sivilt samfunn og tyrkisk politikk.

Nye arrestasjoner av antatte Gülen-tilhengere

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu har politiet pågrepet 42 mennesker, halvparten professorer, som anklages for bånd til den USA-baserte muslimske geistlige Fethullah Gülen. Det er utstedt arrestordre på totalt 72 det siste døgnet.

Erdogan reagerer på møteforbud

President Recep Tayyip Erdogan klagde forrige uke på at han ikke fikk tillatelse til å snakke med tyrkere i Tyskland. Han ville holde et folkemøte mens han deltok på G20-møtet i Hamburg. Erdogan sa til avisa Die Zeit at «Tyskland begår selvmord» ved å nekte å la ham snakke offentlig.

I vår stanset Tyskland, og en rekke europeiske land, tyrkiske statsråder som ville holde valgmøter i forbindelse med folkeavstemningen om ny tyrkisk grunnlov. Den gang anklagde Erdogan Tyskland for å drive med nazimetoder ved å avlyse tyrkiske valgkampmøter.

Tyrkias status under press

Tyrkia er det siste året blitt mer isolert diplomatisk. Forbindelsene til EU og USA ses på som anspente og Erdogans folk jobber på spreng med å begrense skadene som har oppstått i Persiabukta etter krisa med sin nære allierte Qatar.

– Ett år etter er president Erdogan sterkere enn noen gang, sier direktør Özgur Ünlühisarcıklı ved German Marshall Fund of the United States' Ankarakontor til nyhetsbyrået AFP.

Ünlühisarcikli mener samtidig at mottiltakene etter kuppforsøket har svekket Tyrkias internasjonale omdømme spesielt overfor Europa og USA.

Siden kuppforsøket 15. juli i fjor har Tyrkia pågrepet minst 50.000 mennesker som venter på rettssak. Over 150.000 soldater, lærere og offentlige ansatte, som anklages for å ha bånd til kuppmakerne, er sparket eller suspendert. Det ses på som den største straffereaksjonen i landet i nyere tid.

Feirer det mislykkede kuppforsøket

Det er varslet omfattende markeringer på ettårsdagen for kuppforsøket.

President Erdogan skal tale på Bosporus-broa, som forbinder Europa og Asia. Broa i Istanbul er omdøpt «15. juli-martyrenes bro». Dagen er også blitt en offisiell fridag i Tyrkia.